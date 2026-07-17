SHOA informa que terremoto 7.4 en México no reúne las condiciones para generar un tsunami en las costas chilenas

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) informó que el terremoto ocurrido en México “no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”.
Según informó el Servicio Sismológico Nacional mexicano, el sismo ocurrió a las 8:48 horas y alcanzó una magnitud 7.4. Se localizó a 135 kilómetros al suroeste de Hidalgo y presentó una latitud de 14.162, longitud de -93.287 y profundidad de 10.0 kilómetros.
El terremoto también fue percibido en Guatemala y El Salvador.
Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el sismo tuvo su epicentro 71 kilómetros al oeste-suroeste de Puerto Madero, un poblado en el estado de Chiapas (México).
El Ministerio de Medio Ambiente de El Salvador descartó alerta de tsunami por el sismo, consigna CNN Español.
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SHOA indica que sismo magnitud 7.4 a 96 kilómetros al suroeste de Tapachula, México, NO reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.
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— SENAPRED (@Senapred) July 17, 2026
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