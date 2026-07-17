Kast compromete ayuda institucional para damnificados en Biobío y pide apoyar proyecto de reconstrucción

El presidente José Antonio Kast abordó este viernes la situación de emergencia en la Región del Biobío, una de las zonas afectadas por el sistema frontal que ha golpeado a distintas comunas del centro-sur del país.

Durante su recorrido por la región, el mandatario destacó la coordinación entre el Gobierno, autoridades regionales, municipios y parlamentarios para responder a las necesidades de las personas damnificadas.

“Una cosa es poder anticiparse y tomar medidas preventivas, otra es ir ahora en ayuda directa de los damnificados, y eso debe hacerse de manera institucional”, afirmó.

Kast insiste en canalizar ayudas por vías institucionales

El Presidente recalcó que la entrega de apoyo debe realizarse a través de los mecanismos formales del Estado, especialmente considerando que los recursos disponibles deben ser focalizados en quienes presentan mayor necesidad.

“Vuelvo a recalcar la palabra institucionalidad, porque es fundamental que cuando hay recursos escasos, estos sean focalizados a las personas que tienen mayor necesidad”, sostuvo.

En esa línea, llamó a las autoridades y a los medios de comunicación a colaborar para que las personas afectadas puedan acceder correctamente al llenado de las fichas destinadas a canalizar la ayuda estatal.

Kast señaló que el Ministerio de Desarrollo Social ha trabajado en la capacitación de funcionarios para levantar los antecedentes de las personas damnificadas.

En su intervención, Kast también agradeció a los parlamentarios que permitieron el avance del proyecto de ley de reconstrucción, también conocido como megarreforma.

El Presidente recordó que la iniciativa fue presentada en Penco, junto al ministro de Hacienda, y sostuvo que ahora se encuentra en una etapa clave de tramitación.

“Hoy día podemos decir que está en un grado de avance importante y esperamos contar con el apoyo de los parlamentarios esta semana en la Cámara de Diputados”, señaló.

El proyecto volverá a la Cámara de Diputadas y Diputados en su tercer trámite legislativo, luego de avanzar en el Senado.

Kast afirmó que la iniciativa busca destinar recursos a la reconstrucción en las regiones de Biobío, Ñuble y Valparaíso.