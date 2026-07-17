Diputado Valenzuela defiende acuerdo del PDG con el Ejecutivo: “No estamos en la agenda del Gobierno”

Luego de que el Senado aprobara el Plan de Reconstrucción Nacional, conocido como megarreforma, el proyecto avanzará a la Cámara de Diputadas y Diputados en su tercer trámite legislativo.

La votación estuvo marcada por el acuerdo alcanzado entre el oficialismo y la bancada del Partido de la Gente (PDG), que permitió destrabar puntos clave de la iniciativa.

En ese contexto, el diputado Juan Marcelo Valenzuela defendió la posición de su bancada frente a las negociaciones con el Gobierno y sostuvo que el objetivo del PDG no es alinearse con el Ejecutivo, sino mejorar las propuestas que llegan al Congreso.

“Nosotros no estamos en la agenda del Gobierno, estamos en la agenda de poder mejorar lo que nos presentan”, afirmó en conversación con T13 Radio.

El parlamentario señaló que el PDG ha optado por una postura de diálogo y negociación, pese a que ese camino puede generar costos políticos.

“Nosotros estamos desde la lógica de la proposición. Créame que es súper sencillo, y lo dice todo el mundo político, estar desde la oposición solamente tirando piedras, criticando que está todo mal”, sostuvo.

En esa línea, agregó que su bancada busca ir “un pasito más allá”, aunque eso implique asumir costos “muchas veces políticos, incluso electorales”.

Valenzuela también reconoció que las conversaciones con el oficialismo no han sido simples, especialmente por las diferencias internas que existen dentro del propio sector de Gobierno.

El acuerdo por el Sence

Uno de los puntos abordados por el diputado fue el acuerdo en torno al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence).

Valenzuela sostuvo que, desde un inicio, el PDG se opuso a eliminar el organismo y valoró que el Ejecutivo modificara su planteamiento original.

“Creemos que el Sence desde un principio era muy mala idea eliminarlo. El Gobierno se dio cuenta; en lugar del 1%, hoy día lo rebaja al 0,7, pero no lo rebaja a cero. Entonces vamos avanzando”, señaló.

Con la megarreforma ahora en manos de la Cámara Baja, el diputado adelantó que buscarán entendimientos con otros parlamentarios antes de definir el destino de los puntos en discusión.

“Vamos a buscar ese entendimiento con los diputados que ya han ido adquiriendo un poquito más de experiencia; entonces van desarrollando sus propias conclusiones, su propia tesitura”, indicó.

Valenzuela afirmó que el lunes la bancada dará a conocer su postura sobre qué aspectos del proyecto respaldará y cuáles deberán ser revisados en una eventual Comisión Mixta.

“El lunes nosotros vamos a dar nuestra opinión respecto de qué vamos a mandar a Mixta y qué vamos a habilitar para que avance”, concluyó.

Si la Cámara introduce cambios o rechaza parte de lo aprobado por el Senado, las discrepancias deberán ser resueltas en una Comisión Mixta.