Alvarado afirma que están buscando al sujeto que disparó contra carabineros en Lo Espejo: Que “se le aplique todo el rigor de la ley”

El biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, afirmó que se están haciendo todos los esfuerzos para dar con el paradero del sujeto que disparó contra dos carabineros en Lo Espejo.

Desde La Moneda, la autoridad informó que se están llevando a cabo las diligencias correspondientes “para dar con el autor material de estos disparos y de este atentado en contra de dos carabineros”.

“Atentar contra Carabineros es atentar contra la seguridad de todos los chilenos y nosotros como Gobierno no vamos a escatimar esfuerzo alguno para dar con el paradero de este sujeto y se le aplique todo el rigor de la ley“, advirtió.

Alvarado también sostuvo que “acá tenemos que reparar en un hecho. Hoy día los delincuentes, los prófugos de la justicia, están decididos a disparar a matar, están disparando al rostro, a la cabeza con armamento automático y eso es materia de profunda preocupación y hay que combatirlo como tal con toda la fuerza del Estado dentro del marco de la Constitución y la ley”.

Respecto a los funcionarios afectados, comentó que están siendo atendidos en el Hospital de Carabineros y “con todos los equipos médicos prestándoles la atención que merecen y que necesitan”.

El hecho ocurrió alrededor de las 10:40 horas de este viernes en el sector de pasaje Las Carreras, mientras personal de la 42ª Comisaría Radiopatrullas desarrollaba labores de control preventivo.

Los efectivos heridos corresponden a un subteniente y un cabo primero.