Intensas marejadas en el borde costero de Valparaíso: Autoridades reiteran llamado a no acercarse a la costa

Intensas marejadas se han registrado durante esta jornada en la zona costera de la Región de Valparaíso, en medio del temporal que se desarrolla en la zona centro-sur del país.

Según informaron las autoridades, algunas olas oscilan entre los 3 y 5 metros, mientras que se han reportado ráfagas de viento de cerca de 80 km/h, incluso 100 km/h en algunos sectores.

Esta jornada, la ministra de Energía, Ximena Rincón, junto al delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, al director regional de Senapred, Christian Cardemil, y distintas autoridades regionales, realizaron un Cogrid regional debido al sistema frontal.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a no acercarse a la costa y evitar conductas de riesgo.

Por otro lado, se informó que hay tres personas lesionadas producto del sistema frontal.

Durante la jornada, además, EFE informó que el Tren Limache-Puerto estaba suspendido debido al corte de suministro eléctrico.

La empresa dispuso buses de apoyo desde la estación Villa Alemana a Limache, que circulan “con recorrido directo y sin detenciones intermedias, para apoyar el traslado de pasajeros durante la contingencia”.