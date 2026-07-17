Intensas marejadas en el borde costero de Valparaíso: Autoridades reiteran llamado a no acercarse a la costa

Intensas marejadas se han registrado durante esta jornada en la zona costera de la Región de Valparaíso, en medio del temporal que se desarrolla en la zona centro-sur del país.
Según informaron las autoridades, algunas olas oscilan entre los 3 y 5 metros, mientras que se han reportado ráfagas de viento de cerca de 80 km/h, incluso 100 km/h en algunos sectores.
Esta jornada, la ministra de Energía, Ximena Rincón, junto al delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, al director regional de Senapred, Christian Cardemil, y distintas autoridades regionales, realizaron un Cogrid regional debido al sistema frontal.
Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a no acercarse a la costa y evitar conductas de riesgo.
Por otro lado, se informó que hay tres personas lesionadas producto del sistema frontal.
Durante la jornada, además, EFE informó que el Tren Limache-Puerto estaba suspendido debido al corte de suministro eléctrico.
La empresa dispuso buses de apoyo desde la estación Villa Alemana a Limache, que circulan “con recorrido directo y sin detenciones intermedias, para apoyar el traslado de pasajeros durante la contingencia”.
Recordamos que se mantienen disponibles los buses de apoyo desde estación Villa Alemana a estación Limache, con recorrido directo y sin detenciones intermedias, para apoyar el traslado de pasajeros durante la contingencia.
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— Tren Limache-Puerto (@EFEValparaiso) July 17, 2026
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