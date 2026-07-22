Este jueves 23 y viernes 24 de julio: Mineduc suspende clases en provincia de Huasco, Tierra Amarilla y toda la región de Coquimbo

El Ministerio de Educación informó la suspensión de clases en la Provincia de Huasco y Tierra Amarilla en la Región de Atacama y en toda la Región de Coquimbo para este jueves 23 y viernes 24 de julio.
Cabe recordar que la Provincia de Huasco incluye las localidades de Vallenar, Huasco, Freirina y Alto del Carmen.
La determinación se debe a las “condiciones provocadas por el sistema frontal y con el propósito de resguardar a las comunidades educativas”, indicó el Ministerio.
Además, rige para todos los establecimientos educacionales, tanto públicos como privados, de enseñanza parvularia, básica y media.
⚠️ Debido a las condiciones provocadas por el sistema frontal y con el propósito de resguardar a las comunidades educativas, se suspenden las clases el jueves 23 y viernes 24 de julio en:
– Región de Atacama: Provincia del Huasco y Tierra Amarilla
– Región de Coquimbo. pic.twitter.com/W3PmmLHHpr
— Ministerio de Educación (@Mineduc) July 22, 2026
En Coquimbo, la suspensión de clases es en todas las comunas de la región:
- Coquimbo
- La Serena
- Andacollo
- La Higuera
- Paihuano
- Vicuña
- Ovalle
- Combarbalá
- Monte Patria
- Punitaqui
- Río Hurtado
- Illapel
- Canela
- Los Vilos
- Salamanca
De acuerdo a cifras entregadas por Senapred, el número de fallecidos por el sistema frontal ascendió a 13, mientras que hay cuatro personas que se mantienen desaparecidas.
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