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Este jueves 23 y viernes 24 de julio: Mineduc suspende clases en provincia de Huasco, Tierra Amarilla y toda la región de Coquimbo

Por Valentina Sánchez Cárdenas
Este jueves 23 y viernes 24 de julio: Mineduc suspende clases en provincia de Huasco, Tierra Amarilla y toda la región de Coquimbo/Agencia Uno

El Ministerio de Educación informó la suspensión de clases en la Provincia de Huasco y Tierra Amarilla en la Región de Atacama y en toda la Región de Coquimbo para este jueves 23 y viernes 24 de julio.

Cabe recordar que la Provincia de Huasco incluye las localidades de Vallenar, Huasco, Freirina y Alto del Carmen.

La determinación se debe a las “condiciones provocadas por el sistema frontal y con el propósito de resguardar a las comunidades educativas”, indicó el Ministerio.

Además, rige para todos los establecimientos educacionales, tanto públicos como privados, de enseñanza parvularia, básica y media.

En Coquimbo, la suspensión de clases es en todas las comunas de la región:

  • Coquimbo
  • La Serena
  • Andacollo
  • La Higuera
  • Paihuano
  • Vicuña
  • Ovalle
  • Combarbalá
  • Monte Patria
  • Punitaqui
  • Río Hurtado
  • Illapel
  • Canela
  • Los Vilos
  • Salamanca

De acuerdo a cifras entregadas por Senapred, el número de fallecidos por el sistema frontal ascendió a 13, mientras que hay cuatro personas que se mantienen desaparecidas.

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