Este jueves 23 y viernes 24 de julio: Mineduc suspende clases en provincia de Huasco, Tierra Amarilla y toda la región de Coquimbo

El Ministerio de Educación informó la suspensión de clases en la Provincia de Huasco y Tierra Amarilla en la Región de Atacama y en toda la Región de Coquimbo para este jueves 23 y viernes 24 de julio.

Cabe recordar que la Provincia de Huasco incluye las localidades de Vallenar, Huasco, Freirina y Alto del Carmen.

La determinación se debe a las “condiciones provocadas por el sistema frontal y con el propósito de resguardar a las comunidades educativas”, indicó el Ministerio.

Además, rige para todos los establecimientos educacionales, tanto públicos como privados, de enseñanza parvularia, básica y media.

⚠️ Debido a las condiciones provocadas por el sistema frontal y con el propósito de resguardar a las comunidades educativas, se suspenden las clases el jueves 23 y viernes 24 de julio en: – Región de Atacama: Provincia del Huasco y Tierra Amarilla

– Región de Coquimbo. pic.twitter.com/W3PmmLHHpr — Ministerio de Educación (@Mineduc) July 22, 2026

En Coquimbo, la suspensión de clases es en todas las comunas de la región:

Coquimbo

La Serena

Andacollo

La Higuera

Paihuano

Vicuña

Ovalle

Combarbalá

Monte Patria

Punitaqui

Río Hurtado

Illapel

Canela

Los Vilos

Salamanca

De acuerdo a cifras entregadas por Senapred, el número de fallecidos por el sistema frontal ascendió a 13, mientras que hay cuatro personas que se mantienen desaparecidas.