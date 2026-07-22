“Outfit para mañana”: Justicia confirma expulsión de estudiante por subir a Instagram foto alterada con IA con chaleco antibalas

La Corte de Apelaciones de Concepción confirmó la expulsión de un estudiante de Enfermería de la Universidad Andrés Bello (UNAB), tras rechazar un recurso de protección presentado por el alumno.

Según lo informado por el Poder Judicial, la sanción se decretó luego de que el estudiante difundiera en Instagram imágenes creadas con inteligencia artificial vistiendo casco y chaleco antibalas, con la frase “Outfit para mañana“, en medio de amenazas de tiroteo dentro del campus en la Región del Biobío.

El tribunal descartó un actuar ilegal por parte del plantel, señalando que la medida se ajustó al Reglamento de Conducta para la Convivencia Estudiantil.

De acuerdo con el fallo, la publicación aumentó la conmoción originada por rayados en los baños de la sede que anunciaban un ataque armado, lo que derivó en denuncias ante Carabineros y el Ministerio Público.

La resolución concluyó que la universidad actuó bajo la legalidad vigente y respetó el debido proceso durante la investigación disciplinaria, ratificando la sanción ante la gravedad de la falta.