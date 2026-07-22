Encuentran con vida a los tres jóvenes desaparecidos en el Cajón del Maipo: Sobrevivieron en un refugio

Durante la mañana de este miércoles, la Fiscalía Oriente confirmó que fueron encontrados con vida los tres jóvenes que estaban desaparecidos en el Cajón del Maipo.

La subprefecto Tatiana García, jefa de Brigada de Ubicación de Personas de la PDI, indicó que “se logró ubicar a las tres personas en buen estado de salud; se están extrayendo uno a uno desde el sector de Termas de Colina”.

Se trata de Martina Núñez (21), Magdalena Retamal (31) y de Manuel, quienes sobrevivieron durante algunos días en un refugio, hasta donde llegaron debido a las complejas condiciones climáticas, cuando recién comenzaba el sistema frontal en la zona central del país.

Los tres están siendo trasladados a recintos asistenciales para evaluar su estado de salud.

De acuerdo a información entregada por la familia, pasado Martina y Magdalena habrían ido a una discoteca el jueves pasado y posteriormente se les perdió el rastro.

La investigación del caso quedó a cargo del fiscal Omar Mérida de la Fiscalía Local de La Florida.