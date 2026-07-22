Avanza proyecto: Comisión de la Cámara aprobó iniciativa que prohíbe y sanciona la maternidad subrogada

La Comisión de Familia de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto de ley que busca prohibir la maternidad subrogada. Ahora fue despachado a Sala.

La iniciativa, que corresponde a una moción del diputado Juan Irarrázaval, tiene como objetivo “prohibir toda práctica que implique que una mujer geste uno o más niños con el fin de que sean entregados a un tercero tras su nacimiento, cualquiera sea la denominación del acuerdo que la origine y exista o no remuneración o promesa de esta”.

El parlamentario señaló que la propuesta no solo prohíbe la maternidad subrogada, sino que también sanciona a quienes participen como intermediarios.

Y apuntó a que el fin es fortalecer la adopción en Chile para que “no se trafiquen vientres, no se compren niños, porque la línea entre maternidad subrogada y la compra de niños, a veces, es inexistente”.

Durante la discusión, los diputados aprobaron que la normativa no será aplicable a “las filiaciones de familias que hayan utilizado este mecanismo de maternidad con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de esta futura ley”.

También se respaldó “disponer que será una inhabilidad para acceder a una adopción el haber promovido o celebrado un acuerdo de maternidad subrogada”.