Cadem: Cae 10 puntos percepción de que el Gobierno tomó las medidas de forma oportuna por sistemas frontales en el país

Durante este miércoles se dio a conocer una nueva edición de la encuesta Cadem, en la que se aborda la situación de los sistemas frontales que afectaron al país en los últimos días.

En este contexto, el sondeo reveló una caída de 10 puntos porcentuales en la percepción positiva del Gobierno respecto de su actuación ante las inundaciones.

Sobre la afirmación “el gobierno tomó las decisiones de forma oportuna y adecuada para enfrentar la emergencia”, un 42% se mostró de acuerdo.

La caída se produce en comparación con el sondeo realizado el pasado 17 de julio, en el que dicha afirmación tuvo un 52% de respaldo.

Por otra parte, en el nuevo sondeo, también se evaluó la frase: “El gobierno ha dispuesto de todos los recursos disponibles que tiene el Estado”.

En relación a esta, un 45% se mostró a favor, lo que equivale a 4 puntos porcentuales menos que la medición previa.