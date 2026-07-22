Guillermo Ramírez defiende manejo de emergencia en el norte: “El Estado de Catástrofe no habría evitado las muertes”

El diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, defendió el manejo del Gobierno frente a la emergencia climática que afectó a distintas regiones del país, luego de las críticas de alcaldes del Norte que acusaron demora en la declaración de Estado de Catástrofe y en la llegada de ayuda.

En entrevista con CNN Chile Radio, el parlamentario sostuvo que el Ejecutivo activó medidas preventivas antes del inicio de las lluvias y afirmó que, en términos generales, la respuesta fue positiva. Sin embargo, reconoció que en la Región de Coquimbo hubo dificultades que deberán ser revisadas.

“Yo creo que el desempeño del Gobierno en todo Chile fue muy bueno, pero claramente hubo un problema en Coquimbo y hay que ver ahí si la dificultad es una descoordinación entre autoridades, si es que hay un problema con el Gobierno central o el gobierno regional, y eso hay que resolverlo”, señaló.

Críticas por el Estado de Catástrofe

Ramírez fue consultado por los cuestionamientos de alcaldes de zonas afectadas, entre ellos el jefe comunal de Alto del Carmen, quien acusó abandono y afirmó que el Estado de Catástrofe llegó tarde, cuando ya se contabilizaban víctimas fatales.

Ante ello, el presidente de la UDI descartó que la medida se haya decretado fuera de plazo y sostuvo que, por la naturaleza del fenómeno, declarar antes el Estado de Catástrofe no necesariamente habría cambiado el desenlace más grave.

“El Estado de Catástrofe, si se hubiese decretado antes, lamentablemente y con dolor, no habría evitado probablemente las muertes que se produjeron”, afirmó.

#CNNChileRadio | Guillermo Ramírez, diputado y presidente de la UDI sobre críticas al manejo de la emergencia climática en el Norte: “El Estado de Catástrofe, si se hubiese decretado antes, lamentablemente y con dolor, no habría evitado las muertes que se produjeron”. pic.twitter.com/NjAim6TG55 — CNN Chile (@CNNChile) July 22, 2026

El diputado argumentó que Coquimbo y Atacama fueron las regiones donde el sistema frontal llegó más tarde y que el Estado de Catástrofe fue decretado el lunes a primera hora, una vez que comenzaron a observarse los efectos más severos del temporal.

“Hacerlo antes no corresponde de acuerdo a la Constitución”, sostuvo.

Infraestructura y lluvias extremas

Ramírez también apuntó a un problema estructural: la falta de infraestructura preparada para enfrentar precipitaciones inusuales en regiones que históricamente no reciben ese volumen de lluvias.

“Estamos hablando de una región cuya infraestructura no está diseñada para recibir este tipo de lluvias, porque este tipo de lluvias son muy raras en la Región de Coquimbo”, planteó.

A su juicio, el país debe avanzar en obras de adaptación climática que permitan a las ciudades resistir mejor episodios extremos, como sistemas frontales intensos, sequías prolongadas o incendios forestales.

“El cambio que estamos viendo implica adecuar las ciudades para poder enfrentar mejor esos cambios”, afirmó.

El parlamentario mencionó como ejemplo el desarrollo de colectores en Santiago y obras ejecutadas en Vallenar, donde —según explicó— se construyeron espacios deportivos bajo el nivel del suelo para funcionar como zonas de contención ante eventuales desbordes.

“Ese tipo de cosas, que son soluciones creativas y nuevas por el cambio climático, es algo que hay que hacer a lo largo de todo Chile”, sostuvo.

De todos modos, advirtió que se trata de una tarea de largo plazo que excede a una sola administración.

“En cuatro años uno no cambia la infraestructura de todas las ciudades del país”, concluyó.