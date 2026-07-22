“Las situaciones de Estado merecen silencio y lealtad eterna”: Diputada Santelices cuestiona entrevista de Mara Sedini

Controversia provocaron los dichos de la exvocera de Gobierno, Mara Sedini, a dos meses de su salida de La Moneda.

Cabe recordar que Sedini dejó su cargo a solo 69 días de haber asumido en medio de diversos cuestionamientos a su figura y a la entonces ministra de Seguridad, Trinidad Steinert.

La periodista y actriz concedió su primera entrevista en Sin Filtros tras dejar el gabinete. Entre las razones que la llevaron a alzar la voz, señaló que era importante darse un tiempo de reflexión luego de haber afrontado una experiencia intensa, mediática y conflictiva. A su juicio, “se instalaron muchas mentiras y se descontextualizaron” diversos hechos.

Respecto a su salida, Sedini dijo que no lo esperaba y que “hubo que forzar un cambio de gabinete y me sacrificaron a mí”.

“Hubo sabotaje desde el oficialismo para que yo saliera del cargo”, planteó.

La periodista también manifestó: “No fui absolutamente auténtica en el cargo, me dejé amarrar y presionar por personas dentro del Gobierno”.

“Me vi tremendamente limitada a un estilo que no era el mío”, expresó.

“Voy a dar un ejemplo muy concreto que refleja esta situación. Hubo un momento en que una de las tres personas más poderosas dentro del Gobierno se me acercó y me dice: ‘Eso es lo que no te puede pasar, eso no puede ser’. ‘¿Cómo?’, le digo yo. Y me dice: ‘Este es el gobierno de los fomes, nos vestimos fome, hablamos fome, respondemos fome’. Yo lo quedo mirando y le digo: ‘Entonces, ¿por qué me llamaron? ¿Qué estoy haciendo yo aquí?’. Me respondieron: ‘¿Eres actriz? Entonces, actúa'”, reveló.

¿Qué dijo la diputada Santelices?

En sus redes sociales, la parlamentaria del Partido Republicano cuestionó los dichos de Sedini, afirmando que “una exministra jamás traiciona a la patria”.

“¿Cual soldado se muere con el orgullo de haber sido investido con el cargo porque la confianza de un Presidente, fue puesta para guiar una cartera. Las situaciones de Estado son eso. Situaciones que merecen silencio y lealtad eterna”, escribió.