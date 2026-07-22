Squella respalda tesis de Sedini sobre ataques directos a ella mientras era vocera: “Hubo una especie de ensañamiento”

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, abordó las críticas formuladas por Mara Sedini tras su salida del Gobierno y afirmó que existió “una especie de ensañamiento” contra la exministra vocera, aunque también reconoció que “es distinto estar en una campaña que ser la voz del Gobierno”.

En conversación con Radio 13C, el dirigente respaldó la decisión de Sedini de entregar públicamente su versión sobre los 69 días que permaneció al frente de la Secretaría General de Gobierno.

“Vi la entrevista. No me había tocado ver una entrevista tan extensa refiriéndose a los detalles de una salida”, señaló Squella.

“Primero, respetar la decisión que toma Mara de referirse a lo que le tocó vivir durante esos tiempos muy intensos”, agregó.

“Hubo una especie de ensañamiento”

Squella recordó que trabajó junto a Sedini durante la campaña presidencial de José Antonio Kast y valoró el desempeño que tuvo durante ese periodo.

“Muchas de las cosas me había tocado verlas, como por ejemplo la campaña en que nos tocó trabajar juntos. Ella hizo un trabajo impecable”, manifestó.

Sin embargo, reconoció que el trabajo electoral era distinto a las responsabilidades que posteriormente asumió como ministra.

“Efectivamente, es distinto estar en una campaña que ser la voz del Gobierno. Eso, por supuesto, hay que ponderarlo también”, indicó.

Pese a esa diferencia, el presidente del Partido Republicano coincidió con una de las principales acusaciones realizadas por la exvocera.

“Estamos todos muy claros de que hubo una especie de ensañamiento”, afirmó.

Squella asegura que desconocía las presiones internas

Durante su entrevista, Sedini aseguró que no pudo actuar con autenticidad mientras ejercía como vocera y que se dejó “amarrar” y “presionar” por personas que integraban el Ejecutivo.

Squella aclaró que desconocía esos antecedentes, pese a su cercanía con la exministra.

“No me refiero al tema puertas adentro, porque eso es algo que le tocó vivir a ella y lo contaba. Curiosamente, uno estando tan cerca tampoco tenía esa información, no sabía nada”, sostuvo.

Consultado sobre si Sedini le había planteado previamente estas situaciones, respondió que no.

“Eso habla muy bien de ella en el contexto de cómo soportó las tensiones, que, para ser francos, son bien normales en este nivel de responsabilidad”, declaró.

“Si hay un cargo que es complicado, es precisamente ser vocero”, concluyó Squella.

La exsecretaria de Estado reapareció públicamente dos meses después de abandonar La Moneda y acusó haber recibido presiones de parte de figuras con poder dentro del Gobierno.

“Mi primera gran autocrítica es que yo no fui absolutamente auténtica en el cargo y me dejé amarrar, me dejé presionar por personas dentro del Gobierno”, sostuvo durante una entrevista con el programa Sin Filtros.