Un mono escondido en una bolsa de lavandería aparece en un autobús de Londres tras la nueva ley que prohíbe primates como mascotas

CNN ) – Un conductor del autobús número 302 de Londres descubrió un tití enjaulado escondido dentro de una bolsa de lavandería a bordo de su vehículo el viernes pasado. El animal, una tití común hembra, fue abandonado cerca del final de la ruta que une Mill Hill Broadway con Kensal Rise, en el noroeste de la capital británica.

El hallazgo ocurrió cuando una madre intentaba bajar del autobús con su hijo en un carrito, pero una gran bolsa de plástico con cuadros bloqueaba el pasillo. El conductor acudió a ayudarla y, al apartar la bolsa, el mono comenzó a chirriar y saltar. “Cuando miró dentro de la bolsa, vio al tití asustado”, relató Clare Dew, inspectora jefe de la RSPCA para Londres.

Primera víctima de una ley que genera temor de abandonos masivos

La RSPCA investiga el caso a través de las cámaras de seguridad y los registros de escaneo del autobús para localizar al responsable. Dew considera que el abandono de Oyster —así bautizaron al animal en honor a la tarjeta de viaje de Londres— es probablemente el “primero de muchos”, tras la entrada en vigor en abril de una legislación que exige licencias para todos los primates en Inglaterra. Las nuevas reglas establecen que los animales deben mantenerse en condiciones de “estándares de nivel zoológico”, lo que equivale a una prohibición efectiva de su tenencia como mascotas.

Se estima que actualmente existen 5,000 primates como mascotas en el Reino Unido. La RSPCA señaló que la adopción de licencias fue escasa, lo que genera preocupación de que muchos dueños opten por el abandono. Oyster, examinada por un veterinario especialista, se adapta a un santuario donde podría conocer pronto a un macho solitario.