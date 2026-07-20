El duro diagnóstico de Marcelo Lagos por emergencia tras sistema frontal: “Todo lo que no sea sísmico está huérfano”

El geógrafo Marcelo Lagos abordó en Tolerancia Cero el sistema frontal que ha traído estragos a distintas regiones del país con aluviones, derrumbes e inundaciones.

Lagos aseguró que “todo lo que no sea sísmico en Chile, en general, está huérfano. Los incendios hoy son más peligrosos que los terremotos; 184 personas murieron en los incendios de febrero en la parte alta de Viña del Mar”.

Argumentó que “en un terremoto tenemos normativa, fiscalización, profesionales éticos, un estándar de diseño y construcción que nos hace ser resilientes para convivir con ese tipo de peligros. A diferencia del aluvión, la lluvia concentrada, la saturación de suelo, el anegamiento por napa freática, que eso está en gran parte huérfano“.

En ese sentido, analizó que la emergencia que se causó en el país por el sistema frontal “no solamente es debido a lluvias intensas (…); hay un componente social, político, histórico que construye riesgo de desastre. No es solamente el proceso natural que quiera afectar y dañarte”.

Planteó que “acá hay una construcción de décadas de inacciones que van construyendo territorios en riesgo (…) Cuando hablamos de justicia territorial, estamos hablando de que no todos tienen la oportunidad de tener el puente a la altura que se necesita o la medida de mitigación estructural que debería permitirles vivir de forma justa en los territorios”.

Por último, sostuvo que “somos una sociedad que nos hemos desarrollado en función de gestionar el desastre y no gestionar el riesgo. Somos expertos y expertas en limpiar la leche derramada, pero no en evitar que se derrame. Y tenemos buenos paños para manejar y gestionar emergencias”.

Explicó que “generalmente, Chile rápidamente ayuda, colabora, despeja, surge el albergue, la vivienda de emergencia. Pero cuando viene el proceso de reconstrucción, ni hablar del proceso de recuperación; es donde comienza a dar jugo el proceso. Nos olvidamos de las causas que detonaron el desastre, ponemos el foco y la atención en la gestión y manejo de la emergencia, cortamos cintas y se vuelve a lo mismo“.

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