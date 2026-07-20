Johannes Kaiser, presidente del PNL: “Tenemos a todo el Gobierno bailando la música de nosotros”

El presidente del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, abordó en Tolerancia Cero de CNN Chile la megarreforma, su relación con el Gobierno de José Antonio Kast y el debate generado por el proyecto “Escucha su corazón”.

Sobre la relación que ha mantenido la colectividad con el Ejecutivo, aclaró que “nuestro objetivo no es incapacitar al Gobierno, ni mucho menos hacerle inviable el poder avanzar con una agenda que nosotros en muchas materias compartimos“. Sin embargo, transparentó que existen materias en las que el PNL tiene sensibilidades que “no necesariamente están en la agenda en este momento”.

En cuanto a su visión sobre el proyecto de Reconstrucción Nacional, enfatizó que, en primer lugar, no es partidario de que se modifique la votación programada para este martes en la Cámara de Diputadas y Diputados debido al sistema frontal que afecta al país.

Respecto del contenido de la iniciativa, afirmó que, en lo medular, el PNL ha respaldado la megarreforma: “apernamos el tema de las contribuciones“.

“Tenemos a todo el Gobierno bailando la música de nosotros”

Consultado por la periodista Mónica Rincón sobre si en los próximos comicios realizaría primarias con Republicanos, Chile Vamos y Franco Parisi, afirmó que para ello debe existir una “base ideológica común”.

Al ser consultado sobre si participaría en un eventual plan de gobierno común con todos ellos, respondió: “Si nos podemos poner de acuerdo en ciertos mínimos, evidentemente que no debiese haber dificultades. Con el señor Parisi yo estoy querellado”.

Cabe recordar que, durante la carrera presidencial, el entonces diputado y candidato Johannes Kaiser presentó una querella por injurias y calumnias contra el líder del Partido de la Gente (PDG), luego de que el libertario acusara que Parisi cuestionó que recibiera asignación parlamentaria, señalando que “es una corrupción lo que está haciendo”.

Pese a la situación judicial, reconoció que “es un hombre muy talentoso, comunicacionalmente hablando. Creo que ha sabido sacar un tremendo provecho de ese talento. Ha sido capaz de revivir dos veces un muerto, que es el PDG, lo cual en sí mismo es algo casi milagroso, porque, o sea, prácticamente magia”, en alusión a que durante el período parlamentario anterior la bancada del PDG se fue desintegrando.

Sin embargo, puntualizó que no comparte la forma en que la colectividad ejerce su política.

“No me gusta el condicionar (…) No me gusta el negocio de la extorsión política, son fachos y comunachos al mismo tiempo”, subrayó. Y agregó: “Si yo condiciono mi voto permanentemente a que me den algo a cambio, yo estoy haciendo un negocio que a veces, incluso, tiene un olor a eso”.

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En medio del debate, al plantearle el panelista Alfredo Joignant que Parisi ha sabido “condicionar” el debate por la megarreforma en beneficio de su imagen y también del PDG, mientras que, a su juicio, el PNL no ha encontrado su espacio, Kaiser replicó: “¿Cómo que no? Tenemos a todo el Gobierno bailando la música que ponemos nosotros”.

Al pedirle la conductora de Tolerancia Cero que ejemplificara las materias en las que, a su juicio, el PNL le ha marcado la “música” al Ejecutivo, mencionó el indulto general, la comisión investigadora por el caso de los niños haitianos, las alertas por el TAG y el “abuso” de las concesiones, además de impulsar una comisión para determinar quién está o quién estuvo detrás de la violencia política en el país.

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#ToleranciaCero | Johannes Kaiser, presidente del Partido Nacional Libertario, por indulto general en el marco del estallido: “Le pido al gobierno que le ponga urgencia. Vamos a ver si lo hacen, se viene la ley de presupuesto” 📡https://t.co/UFfTJF3NT6

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Finalmente, concluyó que al PNL no le gusta andar poniendo la “música”, sino más bien la “melodía” en el debate.

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