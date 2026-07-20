Alfredo Joignant y el gesto de Juan Santana con exministro Figueroa: “Es inusual constatar en política situaciones de arrepentimiento”

SOBRE EL ARREPENTIMIENTO EN POLÍTICA

Es inusual constatar en política situaciones de arrepentimiento por alguna mala acción, alguna performance de mal gusto en televisión o por una votación en el Congreso.

Pues bien, fue precisamente esa situación tan poco frecuente la que se produjo en una comisión de la Cámara Baja en donde intervenía, en calidad de invitado-experto, el exministro de Educación Raúl Figueroa.

Tras escucharlo, el diputado socialista Juan Santana inició su turno de palabra excusándose ante el exministro Figueroa por haber votado favorablemente una acusación constitucional en el contexto del debate político por la reapertura de los colegios en medio de la pandemia.

“Fue injusto”, dijo el diputado, lo que es lo mismo que decir “fui injusto”: la situación es tan inusual que bien merece ser reconocida. El exministro Figueroa aceptó estas excusas y celebró la “gallardía” del diputado.

Son tantas las acusaciones constitucionales que han sido votadas en la última década sin llegar a puerto, a partir de argumentaciones grandilocuentes, que el solo anuncio de una enésima acusación produce una sensación de fastidio: eso fue precisamente lo que ocurrió con la acusación fallida al exministro de Economía, Nicolás Grau, un insoportable déjà vu.

Pero es cuando el arrepentimiento proviene del mundo acusador que este adquiere otra dimensión, allanando el camino a su aceptación social.

En la derecha afloraron todo tipo de fantasías y pesadillas durante el gobierno de Gabriel Boric. Lo mismo sucedió con la izquierda durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, quien llegó a ser tildado de “fascista” a partir de un delirio colectivo del cual nadie se hace realmente cargo.

Es por todas estas razones que el sincero reconocimiento de un error por parte del diputado socialista Juan Santana es tan digno de elogio: tal vez sea el gesto que faltaba para iniciar la ruta hacia una política menos polarizada.