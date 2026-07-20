Mónica Rincón y proyecto “Escucha su corazón”: “No escucha el corazón de mujeres que ya han sufrido porque las violaron, porque su hijo no sobrevivirá o porque su vida está en riesgo”

En medio del desempleo, del debate sobre la mega reforma, delincuencia y alertas climáticas, hay parlamentarios —ya no se encuentra la diputada Ossandón, que le quitó su firma— que tienen tiempo para impulsar un proyecto que nace con errores garrafales y es cruel. Se llama “Escucha su corazón” y pretende OBLIGAR a una mujer que decide abortar a oír los latidos del feto.

Es un proyecto poco honesto porque nos venden que sería voluntario, pero el doctor está OBLIGADO a ofrecer escuchar al feto y nos dicen que la mujer “libremente” puede negarse. Falso: es FORZADA, porque si no escucha al feto, no hay aborto. Por ejemplo, para quien con dolor lleva a un feto inviable, sin cerebro.

O una niña de 12 años violada por su padre: nuevamente su voluntad sería violentada. Y aunque diga “no”, si quiere abortar, DEBE acceder a oír los latidos.

—¿Incluía la causal de riesgo de vida de la madre?

Le pregunté al diputado Urruticoechea:

—Nunca… fue solo parte del estudio legislativo, ya no está”, contestó.

No es verdad. Podrán hacer indicaciones, pero el proyecto fue ingresado sin hacer excepción de ninguna de las 3 causales. En el mejor de los casos, tremendo error.

Se dice que el objetivo del proyecto es un consentimiento más informado: ¿creen que alguien no sabe que un feto tiene corazón? Otros arguyen la crisis de natalidad: el fin justifica medios crueles.

Sería más honesto que insistieran en derogar la Ley de Aborto en 3 Causales, pero saben que no tienen los votos. Y que, además, incluso muchos de quienes se oponen a esa ley no los apoyan.

Porque esto no es sobre estar a favor o en contra de una ley de aborto. Sin o con causales. Esto es sobre humanidad. Algo que no se advierte en un proyecto que no escucha el corazón de mujeres que ya han sufrido porque las violaron, porque su hijo no sobrevivirá o porque su vida está en riesgo.

¿Es posible más crueldad?