Presidente Kast responde a críticas que acusan tardanza en estado de excepción: “No se hace en un par de horas”

Desde la Región de Coquimbo, el presidente José Antonio Kast realizó un balance de los temporales en las zonas afectadas y abordó las críticas de la oposición y del oficialismo, que acusaron un despliegue lento de las ayudas del Gobierno.

“Todos tenemos derecho a expresar nuestras opiniones, pero hemos procurado cuidar la institucionalidad y en eso no voy a dejar de insistir“, sostuvo en el punto de prensa el mandatario.

Aseguró que entiende “la urgencia que plantean los alcaldes y gobernadores de las distintas regiones afectadas. Pero vuelvo a insistir: hoy es tiempo de actuar, y la convocatoria que han hecho los distintos sectores se ve materializada hoy, después del Consejo de Gabinete, en la declaración del estado de excepción constitucional”.

En esa línea, señaló que eso “también traía un correlato, que es lo que se realizó las semanas anteriores, en el tema administrativo, en el despliegue territorial”.

Respecto al estado de excepción, enfatizó que el que “hoy día haya un puesto de mando y control a cargo de un general de Ejército, con todo su alto mando regional, no se hace en un par de horas; eso se viene ejecutando con tiempo y sobre la base de la institucionalidad”.

Agregó que “sería inoportuno que el presidente de la República estuviera en cada uno de los Cogrid, aunque fuera de espectador, porque podría desviar la atención hacia lo político y no hacia lo técnico”.

“Va a haber los recursos necesarios para la emergencia y posteriormente tendremos que ir priorizando”

Al ser consultado por los recursos que se destinarán a las regiones afectadas por el sistema frontal, Kast afirmó que no se “escatimarán los recursos necesarios para salvar vidas”. Sin embargo, expuso que después tendrán que ir “priorizando” en la etapa de reconstrucción.

“Va a haber los recursos necesarios para la emergencia y, posteriormente, tendremos que ir priorizando el tema de la reconstrucción”, señaló.

En ese sentido, indicó que “son diez regiones las afectadas, con situaciones complejas y realidades distintas. Iremos priorizando; estamos en una situación como país de estrechez fiscal” y enfatizó que las fichas FIBE son “fundamentales para focalizar el gasto público”.

Por último, hizo un llamado a la reflexión a las personas que se han instalado en asentamientos irregulares, al comentar que “tienen que entender que hay una situación de riesgo de vida”, y a quienes dejan residuos en cuerpos de agua: “A cada vecino que dejó un colchón o un refrigerador en un cauce de río, le quiero decir que eso causa la afectación, la inundación y el riesgo de vida de otros compatriotas”.