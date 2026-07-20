Pepe Auth tras aprobación de la megarreforma en el Senado: “El gobierno ya consiguió su objetivo principal, pero la ley que se aprobará no es para nada popular hoy”

El Gobierno aprobó en la sala del Senado su ley miscelánea con sus propios votos (26), sin sumar ni uno solo adicional para las iniciativas que constituían el corazón de la reforma: rebaja del impuesto corporativo, reintegración tributaria e invariabilidad.

La invariabilidad, incluso votando la propuesta de los senadores PPD con sobretasa para recibir el beneficio y tres tramos de duración, tuvo los mismos 26 votos, por efecto combinado de la funa empujada por el resto de la oposición y la torpeza del ministro de Hacienda, que les brindó la excusa para zafarse del acuerdo y votar contra su propia propuesta.

Como el oficialismo en el Senado tenía los votos para aprobar íntegramente su ley, la disyuntiva opositora era entre repetir el testimonio de su rechazo total en la votación en particular o negociar parcialmente para intentar morigerar al máximo posible sus efectos de regresividad y de profundización del déficit fiscal.

Con el PC y el Frente Amplio decididos a dar testimonio de su cerrada oposición y la unidad opositora consagrada como principal valor en juego, la centroizquierda se obliga a seguirlos. Si ni siquiera reivindicó sus escasos éxitos, como el de la invariabilidad, el Sence y la transformación del subsidio al empleo por el que Quiroz había prometido encadenarse.

Independientemente de lo que ocurra mañana en la Cámara y luego en el Tribunal Constitucional, el gobierno ya consiguió su objetivo principal, que era rebajar impuestos a los que invierten y reducir los obstáculos que demoran excesivamente la inversión, junto con cumplir su promesa de exención de las contribuciones a los adultos mayores.

Este será un mal año en materia de crecimiento y de empleo, pudiendo incluso llegar al 10% de desempleo este invierno, pero pocos dudan que en 2027 el crecimiento retomará su recuperación en curso, superando el 3%.

Aunque de todas maneras íbamos a crecer, el gobierno se ocupará de vincular toda iniciativa de inversión y aumento del crecimiento a sus reformas económicas.

Pero la ley que se aprobará no es para nada popular hoy día, y podrá devenir derechamente impopular mañana si los recortes obligados por la reducción de ingresos afectan servicios sociales y si acaso la recuperación del crecimiento no viene acompañada de la reducción del desempleo, porque a la gente le importan poco las cifras de inversión y crecimiento; lo importante es si más personas de su familia tienen oportunidad de emplearse y si los salarios y condiciones laborales mejoran.

Eso, en las condiciones del desarrollo económico actual, no está para nada garantizado.