Senapred llama a la población a evacuar sectores en La Serena por desborde del río Elqui

Senapred llamó a la población a evacuar los sectores Hinojal, borde del río Elqui, Valle de Los Ángeles, Gabriela Mistral y Alfalfares en la comuna de La Serena (Región de Coquimbo).
Esto debido al desborde del río Elqui, en medio del sistema frontal que afecta a la zona norte del país.
Para reforzar la evacuación, la entidad activó mensajería SAE.
Senapred recordó “mantener la calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta”.
¡ATENCIÓN! #SENAPRED por DESBORDE del río Elqui, solicitamos EVACUAR sectores Hinojal, borde del río Elqui, Valle de Los Ángeles, Gabriela Mistral y Alfalfares, en la comuna de La Serena, Región de Coquimbo.
Para reforzar la evacuación #SENAPRED activó mensajería #SAE.
RECUERDA… pic.twitter.com/Z9tf2emiCf
— SENAPRED (@Senapred) July 21, 2026
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