Senapred llama a la población a evacuar sectores en La Serena por desborde del río Elqui

Senapred llamó a la población a evacuar los sectores Hinojal, borde del río Elqui, Valle de Los Ángeles, Gabriela Mistral y Alfalfares en la comuna de La Serena (Región de Coquimbo).

Esto debido al desborde del río Elqui, en medio del sistema frontal que afecta a la zona norte del país.

Para reforzar la evacuación, la entidad activó mensajería SAE.

Senapred recordó “mantener la calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta”.