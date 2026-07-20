Ryan Reynolds abre la puerta a una nueva película de Deadpool tras descartarla meses atrás

Ryan Reynolds entregó nuevas (y buenas) noticias sobre el futuro de Deadpool. El actor, que interpreta al mercenario desde 2016, afirmó en Fanatics Fest que “eventualmente hay otra película de Deadpool remotamente”, una declaración que contrasta con sus comentarios previos de este año.

En dicha instancia, Reynolds sostuvo que el personaje funcionaba mejor como figura secundaria en equipos como los X-Men o los Vengadores, y que una cuarta entrega en solitario resultaba “iterativa y redundante”.

Según reportó NME , Reynolds aparecería en Avengers: Doomsday, previsto para diciembre de 2026. Su regreso al MCU se produce tras el éxito de Deadpool & Wolverine (2024), que recaudó 1.338 mil millones de dólares en taquilla mundial.

De secundario a protagonista nuevamente

En entrevistas anteriores, el actor explicó que centrar a Deadpool en solitario exige “poner su espalda contra la pared”, un recurso narrativo que considera repetitivo tras tres películas. “No puedo hacer eso realmente otra vez. Una cuarta vez se siente un poco iterativa y redundante“, declaró a The Hollywood Reporter. También precisó a Sunday Today que posee material escrito, pero que no planea volver a encabezar un proyecto individual.