“La Odisea” de Christopher Nolan arrasa en taquilla con 264 millones de dólares en su debut mundial

La nueva película de Christopher Nolan, La Odisea, recaudó 124.5 millones de dólares en Estados Unidos durante su primer fin de semana en 3,919 cines. La cifra representa el mejor debut del cineasta desde The Dark Knight Rises en 2012, que abrió con 160 millones, y se ubica como la tercera apertura más grande del año, solo por detrás de Toy Story 5 (159 millones) y The Super Mario Galaxy Movie (131 millones).

El resultado es particularmente notable porque la película dura casi tres horas, pertenece al género de espada y sandalia —prácticamente inexistente en la industria actual— y lleva clasificación R, lo que restringe el acceso de parte del público.

En el mercado internacional, La Odisea sumó 139.6 millones de dólares en 73 territorios, lo que eleva su recaudación global a 264.1 millones. Este total supera el estreno mundial de The Dark Knight Rises (249 millones, sin ajustar por inflación), The Dark Knight (198 millones) y Oppenheimer (180 millones).

Un elenco de estrellas y formatos premium como motor de ventas

La adaptación del poema épico de Homero cuenta con Matt Damon como Odiseo, rey de Ítaca, y un reparto que incluye a Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Zendaya, Charlize Theron, Elliot Page, Jon Bernthal y John Leguizamo. La cinta obtuvo una calificación “A” en CinemaScore y un 95% de aprobación en Rotten Tomatoes. Los hombres representaron el 56% de la audiencia y la mitad de los espectadores tiene entre 18 y 34 años.

Nolan filmó La Odisea íntegramente con cámaras Imax, una decisión que el director definió como su “ambición más largamente mantenida”.

51.8 millones provenientes exclusivamente de Imax, equivalente al 23% del total global. La compañía programó funciones las 24 horas en salas de 70mm, algunas a las 2 de la mañana y a las 7 de la mañana. Según reportó Variety , los formatos premium aportaron el 53% de la recaudación nacional, con, equivalente al 23% del total global. La compañía programó funciones las 24 horas en salas de 70mm, algunas a las 2 de la mañana y a las 7 de la mañana.

Universal invirtió 250 millones en la producción y 125 millones en marketing. El filme no enfrenta competencia directa hasta el estreno de Spider-Man: Brand New Day el 31 de julio.

En el resto de la cartelera, Moana de Disney se ubicó en segundo lugar con 19 millones en su segundo fin de semana, una caída del 56%. Su recaudación total en Estados Unidos es de 82 millones y 178 millones a nivel mundial. Toy Story 5 y Minions and Monsters empataron en tercer lugar con 14.8 millones cada una. Supergirl de Warner Bros. cayó al noveno puesto con 1.5 millones y acumula 69.9 millones en el mercado nacional.