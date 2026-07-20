Sistema frontal: Más de 48 mil personas están sin luz en la Región de Coquimbo

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) informó sobre la cantidad de personas que se encuentran sin suministro eléctrico, en medio del sistema frontal que afecta a distintas regiones del país.
Hasta las 14:00 horas de este lunes, se han registrado 137.480 familias sin luz a lo largo del país.
Entre las regiones más afectadas están:
- Coquimbo: 48.632
- Valparaíso: 47.454
- La Araucanía: 21.317
Le siguen la Región Metropolitana con 4.621 y Biobío con 2.296.
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