Sistema frontal: Más de 48 mil personas están sin luz en la Región de Coquimbo

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) informó sobre la cantidad de personas que se encuentran sin suministro eléctrico, en medio del sistema frontal que afecta a distintas regiones del país.

Hasta las 14:00 horas de este lunes, se han registrado 137.480 familias sin luz a lo largo del país.

Entre las regiones más afectadas están:

Coquimbo: 48.632

Valparaíso: 47.454

La Araucanía: 21.317

Le siguen la Región Metropolitana con 4.621 y Biobío con 2.296.