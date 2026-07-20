Jim Parsons confiesa que fue “miserable” durante el apogeo de “The Big Bang Theory”

Jim Parsons reveló que vivió momentos de profunda infelicidad durante los años de mayor éxito de The Big Bang Theory. El intérprete, que encarnó a Sheldon Cooper entre 2007 y 2019, compartió en el podcast All Out with Jon Dean que el estrés de la fama le pasó factura a su salud mental.

“Miro hacia atrás ahora y me doy cuenta de que había muchas maneras, en algunos de los mejores momentos de mi vida, en las que era miserable”, declaró Parsons, según reportó , declaró Parsons, según reportó NME . “No era feliz. Estaba estresado”. El actor describió una sensación de presión constante por mantener múltiples “platos en el aire”, convencido de que el éxito dependía exclusivamente de un exceso de trabajo.

Parsons fue tajante al evaluar esa etapa: “No haría eso de nuevo y por ninguna cantidad de dinero”, porque resultaba “estresante y miserable a veces”. El presentador Jon Dean sugirió que la causa podría haber sido su propia ética laboral, a lo que Parsons respondió que el origen era “un comportamiento obsesivo, básicamente”. Reconoció que, aunque era disciplinado y poseía una buena ética de trabajo, gran parte de su dinámica respondía a una naturaleza “un poco TOC”.

Sobre cómo aconsejaría a actores jóvenes en situaciones similares, Parsons fue ambiguo: “No estaría donde estoy ahora si no hubiera tenido esa época de la vida y la naturaleza algo autotorturada era parte de ello. No sé qué decirle a la gente”.

El universo de “The Big Bang Theory” sigue expandiéndose

La sitcom generó varios spin-offs. Young Sheldon ya concluyó, mientras que Georgie & Mandy’s First Marriage prepara su tercera temporada para finales de este año. El próximo proyecto derivado, Stuart Fails To Save The Universe, se estrena esta semana y sigue al dueño de la tienda de cómics, interpretado por Kevin Sussman, en su intento por evitar un Armagedón multiversal.