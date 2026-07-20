Sistema frontal: Reportan muerte de hombre en situación de calle en el Parque Forestal

Una persona en situación de calle falleció en el Parque Forestal, frente al Museo de Arte Contemporáneo (Santiago).

Según informó la Municipalidad de Santiago, se trata de la tercera persona en situación de calle que muere en medio del sistema frontal que afecta la Región Metropolitana.

El alcalde Mario Desbordes señaló que la causa habría sido por hipotermia y calificó la situación como “muy grave”.

“Tenemos una noticia muy lamentable: otra persona en situación de calle fallecida, al parecer por hipotermia. Esto es muy grave. Ya llevamos tres personas fallecidas durante este sistema frontal. Quiero insistirle a la ciudadanía que nos ayude. Nosotros hemos recorrido uno por uno para pedirles que se vayan a los albergues. Hay espacios disponibles y la noche se viene muy dura, con viento, frío y probablemente lluvia. No queremos lamentar más personas fallecidas”, dijo.

De acuerdo a la autoridad, la mayoría de los fallecidos habrían rechazado trasladarse hasta albergues.

Por ello, reiteró el llamado a los vecinos de la comuna a informar sobre personas que permanezcan en situación de calle, para poder ofrecerles alternativas de resguardo ante las bajas temperaturas que se registran durante estos días.

“La noche se viene entre viento, frío y probablemente agua, muy dura. Y, por lo tanto, hay que tratar de que se vayan a albergues. No queremos lamentar más personas fallecidas”, sostuvo.

El Municipio indicó que los vecinos que detecten casos de personas en situación de calle pueden comunicarse con el teléfono 800 203 011 de Aló Santiago, a través de la aplicación VECI o llamando al número del Ministerio de Desarrollo Social y Familia 800 104 777, opción 0.

Actualmente, Santiago dispone del albergue en calle Copiapó 1428, dirigido a personas en situación de calle derivadas por los equipos especializados, y de la Residencia Familiar, ubicada en Bulnes 327, para derivaciones efectuadas por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Además, el Hostal Santa Mónica está disponible para los vecinos que resulten afectados por el sistema frontal y requieran un alojamiento temporal.