Mbappé hace historia: Gana la Bota de Oro del Mundial 2026 y rompe un récord

El futbolista francés Kylian Mbappé ganó la Bota de Oro del Mundial 2026, al ser el mayor goleador de la competencia con 10 anotaciones.
Mbappé marcó 10 goles en ocho partidos, y superó al argentino Lionel Messi, quien terminó con ocho conquistas.
El podio lo completaron Jude Bellingham y Erling Haaland, ambos con siete anotaciones.
Además, Mbappé se convirtió en el primer futbolista en ganar dos veces la Bota de Oro, y de manera consecutiva, tras haber sido goleador en Catar 2022.
De esa forma, Mbappé es el máximo goleador en la historia de los Mundiales, con 22 anotaciones.
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