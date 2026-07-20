Ministerio de Salud decreta alerta sanitaria en las regiones de Atacama y Coquimbo por efectos del sistema frontal

El Ministerio de Salud decretará alerta sanitaria en las regiones de Atacama y Coquimbo, que han sido fuertemente afectadas por el sistema frontal.

La ministra de la cartera, May Chomalí, afirmó que durante este tipo de situaciones hay un incremento en el riesgo para la salud de las personas, ya que hay traslados a albergues, problemas de agua potable, aislamiento en algunas zonas y dificultades para la distribución de medicamentos.

En ese sentido, la determinación tiene como fin poner a disposición los recursos que “se requieran para agilizar la respuesta del sector salud ante las necesidades que presenten las regiones afectadas”.

“Esto significa que tenemos mayor disponibilidad y mayor flexibilidad para hacer lo que nos corresponde hacer, que es resguardar la salud de la población en medidas preventivas como la vacunación masiva de hepatitis A, que estamos realizando en los albergues, de trasladar pacientes de una forma más expedita desde las zonas más alejadas cuando no se pueda resolver su problema de salud en los lugares que están aislados, y también poder recuperar más prontamente la infraestructura hospitalaria que esté afectada por este desastre meteorológico”, detalló la autoridad.

Chomali viajará hasta la Región de Coquimbo junto al presidente José Antonio Kast, donde participará de un Cogrid regional.

También será parte de la inspección de la instalación de un hospital de campaña en Ovalle.