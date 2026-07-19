Aldo Mascareño y el avance del Partido de la Gente: “Estamos más cercanos de sucumbir a tentaciones de carácter populista”

El sociólogo e investigador del Centro de Estudios Públicos (CEP), Aldo Mascareño, abordó la crisis institucional y de seguridad en el país, advirtiendo sobre los serios riesgos que enfrenta el sistema político tradicional frente a los nuevos escenarios. Durante su participación en el programa Influyentes de CNN Chile, el coautor del libro La Condición Postdemocrática En Chile explicó que el país atraviesa una etapa donde la democracia liberal busca nuevas herramientas para conectar con la ciudadanía, lo que inevitablemente abre la puerta a discursos más extremos. “Estamos más cercanos de sucumbir a tentaciones de carácter populista”, aseguró el académico al analizar las derivas identitarias y autoritarias del panorama nacional.

En esa misma línea, Mascareño detalló que la sociedad chilena, fuertemente golpeada por fenómenos críticos como el estallido social, la pandemia y la irrupción del crimen organizado, ha comenzado a exigir al Estado un nivel de autoridad que antes era impensado. Según el sociólogo, medidas como la militarización de espacios territoriales y fronteras son aceptadas hoy dentro de los marcos del Estado de derecho (para más antecedentes sobre el debate de seguridad, revisar el contexto publicado en La Tercera). “La democracia intenta buscar recursos políticos y motivaciones que le permitan subsistir sin renunciar a sus fundamentos liberales, pero justamente al hacer eso tiene una mayor propensión a entrar en situaciones de riesgo”, argumentó el investigador del Centro de Estudios Públicos (CEP).

El segundo punto clave de la entrevista se centró en la irrupción del Partido de la Gente (PDG) y la figura de su líder, Franco Parisi. Para el experto, esta colectividad ha logrado identificar y capitalizar el descontento de un nuevo actor social denominado como la “clase media emergente”, un grupo que posee un fuerte sentido de autoemprendimiento y una relación estrictamente instrumental con las instituciones del Estado. “El Partido de la Gente (PDG) conecta emocionalmente con esos públicos porque les da un reconocimiento, les da un espacio y una visualización en la esfera pública que ningún otro partido le está dando”, puntualizó Aldo Mascareño.

Finalmente, el coautor de La Condición Postdemocrática En Chile advirtió que ni las coaliciones de izquierda ni las de derecha han sabido interpretar a este nuevo electorado, permitiendo que el populismo se instale con fuerza en la Cámara de Diputados. A su juicio, el profundo error de las fuerzas políticas convencionales radica en mirar a estos votantes con etiquetas despectivas o desde la incomprensión de sus verdaderas urgencias. “Tanto de derecha como de izquierda tienen problemas con esa identificación de cuál es este nuevo actor que está haciendo oscilar a la política en esta condición postdemocrática”, concluyó el sociólogo.