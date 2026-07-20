Presidente Kast ante cuestionamientos por la emergencia: “Siempre va a haber un momento para la autocrítica, para el análisis, pero ahora estamos todos desplegados en terreno”

El Presidente José Antonio Kast confirmó en una entrevista con Mi Radio, que viajó a la Región de Coquimbo para encabezar una reunión de trabajo junto a autoridades militares y locales, tras la declaración de estado de excepción constitucional de catástrofe. El mandatario precisó que la instancia busca coordinar las acciones en terreno y aclaró que se trata de una mesa de trabajo distinta a los mecanismos institucionales como el COGRID y Senapred.

Respecto de la medida, explicó que el estado de catástrofe permite concentrar el mando de la emergencia en una autoridad de las Fuerzas Armadas para coordinar la respuesta. Además, sostuvo que los decretos para disponer de recursos extraordinarios ya habían sido emitidos con anterioridad. “El estado de excepción constitucional de catástrofe permite colocar bajo el mando de la autoridad de las Fuerzas Armadas todo el trabajo en conjunto en casos de emergencia“, afirmó.

Kast también señaló que antes de la declaración ya se habían implementado medidas preventivas, entre ellas un puente aéreo, el refuerzo de helicópteros, el despliegue de aviones y la instalación de un hospital de campaña en Ovalle. A ello agregó la alerta sanitaria para enfrentar los problemas derivados del temporal, incluyendo el abastecimiento de agua potable y la vacunación contra la hepatitis.

Frente a las críticas por la oportunidad en que se decretó el estado de catástrofe, el Presidente sostuvo que la institucionalidad actuó conforme al monitoreo realizado por las autoridades competentes y en coordinación con gobernadores y alcaldes. “Los recursos van a estar disponibles, que es la primera urgencia, y esto del estado de excepción de catástrofe nos permite también ver la etapa de la reconstrucción“, señaló.

Consultado por eventuales falencias en la preparación frente al sistema frontal, Kast respondió que el fenómeno afectó a diez regiones del país y aseguró que el despliegue se realizó con las capacidades disponibles. “Siempre va a haber un momento para la autocrítica, para el análisis, pero ahora yo diría que más allá de las diferencias, estamos todos desplegados en terreno“, indicó.

El mandatario también hizo un llamado a privilegiar la coordinación durante la emergencia. “Yo lo único que pido es dejemos las diferencias en otro lado. A no sacar provecho político de esta catástrofe. Yo lo que pediría es que ahora nos concentremos todos en la catástrofe”.

Finalmente, comprometió el respaldo del Gobierno a las zonas afectadas y detalló que continúan las labores para reforzar la conectividad, los rescates, la atención sanitaria y el despliegue de personal militar. “El compromiso es total”, afirmó, agregando que se trabaja en el envío de más efectivos de las Fuerzas Armadas, puentes mecanos, viviendas de emergencia y recursos focalizados para las personas afectadas mediante las fichas de evaluación y el bolsillo electrónico.