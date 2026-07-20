Trump amenaza a Irán con represalias “mucho más fuertes” tras la muerte de tres soldados estadounidenses

“Cada vez que Irán mate a un soldado estadounidense, pagarán por esa muerte muchas veces más”, escribió el mandatario en Truth Social el lunes. La orden ya fue transmitida al Secretario de Guerra Pete Hegseth, al Presidente del Estado Mayor Conjunto Daniel Caine y a todos los líderes del Ejército. CNN ) – Donald Trump advirtió a Irán que cada soldado estadounidense muerto a manos de fuerzas iraníes desencadenará una respuesta militar desproporcionada., escribió el mandatario en Truth Social el lunes. La orden ya fue transmitida al Secretario de Guerra Pete Hegseth, al Presidente del Estado Mayor Conjunto Daniel Caine y a todos los líderes del Ejército.

El Pentágono confirmó tres bajas estadounidenses durante el fin de semana: dos en una base militar en Jordania y una en el norte de Irak. Las autoridades continúan examinando restos no identificados en el lugar del ataque en Jordania, lo que sugiere que el número de víctimas podría aumentar. Trump asistirá a la ceremonia de transferencia con honores de los militares fallecidos en la Base de la Fuerza Aérea de Dover, según anunció la secretaria de prensa Karoline Leavitt.

Despliegue militar y escalada regional

Estados Unidos envía más aviones de combate a la región. El plan incluye el traslado de cazas F-16 y F-35 desde bases en Europa, además de aviones cisterna de reabastecimiento aéreo, según confirmó un funcionario estadounidense. La medida responde al intercambio de ataques entre Washington y Teherán durante el fin de semana.

La crisis se expande más allá del conflicto directo entre ambas naciones. El ejército de Kuwait interceptó “objetivos hostiles” por segunda vez el lunes, después de que Irán lanzara una primera andanada en la madrugada. En Baréin, las sirenas de alerta sonaron por quinta ocasión en el mismo día. Air France suspendió sus vuelos a Riad y Dubái por el deterioro de la seguridad, y extendió la cancelación de rutas hacia Beirut hasta el 2 de agosto.

El ministro del Interior iraní, Eskandar Momeni, llegó a Pakistán en una visita que coincide con las hostilidades. El ministro paquistaní Mohsin Naqvi lo recibió en el aeropuerto y expresó la esperanza de que trajera “buenas noticias”. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, advirtió de “repercusiones” si Estados Unidos actúa contra la Isla Kharg, en respuesta directa a las amenazas de Trump.

Mientras tanto, el grupo hutí en Yemen declaró un bloqueo marítimo al transporte saudí, una medida que podría reavivar conflictos latentes en la zona. En un desarrollo paralelo, Estados Unidos anunció el lanzamiento de zonas piloto en el sur de Líbano como parte del acuerdo de alto el fuego entre Líbano e Israel, destinadas a transferir el control del área al ejército libanés.