Cadem: Kast registra un 39% de aprobación y un 52% cree que el gobierno tomó decisiones de forma oportuna y adecuada por el temporal

La nueva edición de la encuesta Plaza Pública – Cadem, reveló un 39% de los encuestados aprueba la gestión del Presidente José Antonio Kast, lo que representa un alza de tres punto respecto de la medición anterior. En tanto, un 56% desaprueba su administración.

En una semana marcada por el temporal que afectó a 10 regiones del país, el 52% de las personas consultadas considera que el gobierno tomó decisiones de manera oportuna y adecuada.

Sin embargo, un 49% opina que el ejecutivo ha dispuesto de todos los recursos disponibles del Estado para ayudar a las personas afectadas, mientras que un 42% cree que ha acompañado a las familias damnificadas.

Además, la encuesta evaluó a distintas figuras públicas. Tomás Vodanovic encabezó el ranking con un 65% de aprobación (+1 punto), seguido por Sebastián Sichel (59%) y Macarena Ripamonti (55%, +4 puntos).