Diez cuerpos recuperados tras el naufragio de un ferry en Guyana: El capitán dio positivo en drogas

diez cuerpos fueron recuperados del ferry MV Barima, que volcó el sábado por la noche en aguas del Atlántico Norte con 133 personas a bordo. La embarcación viajaba desde Georgetown, la capital, hacia el pueblo de Port Kaituma cuando recibió una llamada de socorro alrededor de las 11 de la noche. CNN ) – El gobierno de Guyana confirmó hoy lunes quedel ferry MV Barima, que volcó el sábado por la noche en aguas del Atlántico Norte con 133 personas a bordo. La embarcación viajaba desde Georgetown, la capital, hacia el pueblo de Port Kaituma cuando recibió una llamada de socorro alrededor de las 11 de la noche.

Las operaciones de rescate lograron salvar a 67 personas, incluyendo 15 niños, pero desde el domingo por la tarde no se encontraron más sobrevivientes. El ministro de Obras Públicas, Juan Edghill, aseguró que la búsqueda continúa: “A las familias que están allí preguntándose por sus seres queridos, estamos haciendo todo lo humanamente posible para encontrarlos”.

El área de búsqueda se expandió de 400 a 1,040 kilómetros cuadrados tras el despliegue de embarcaciones con escáneres por parte de empresas del sector petrolero y gasífero, además de buzos que ingresan al interior del ferry. Las primeras horas de rescate se vieron obstaculizadas por la oscuridad y la falta de tecnología de detección, lo que obligó a los equipos a depender únicamente de la vista y el oído.

Investigación por drogas, lista de pasajeros irregular y posible negligencia estatal

El capitán y otros miembros de la tripulación se encuentran bajo custodia policial. Edghill reveló que el capitán y al menos otro tripulante dieron positivo por marihuana. Además, varias personas rescatadas no figuraban en la lista oficial de pasajeros, lo que complica las operaciones porque las autoridades desconocen la cifra exacta de personas que transportaba el ferry.

El primer ministro Mark Phillips informó que el barco reportó un peso de carga de 268 toneladas de una capacidad de 284 toneladas, y que contaba con licencia para más de 300 pasajeros. La embarcación estaba equipada con 250 chalecos salvavidas, seis balsas inflables y dos balsas rígidas. Sin embargo, el mantenimiento programado en dique seco para finales de este año no se realizó.

El desastre dejó familias destrozadas. Leon Murray, uno de los sobrevivientes, relató que el barco comenzó a hundirse cuatro horas después de zarpar. Logró nadar hasta la superficie, usar un chaleco salvavidas y encontrar a su hijo junto a otras tres personas agarradas a una caja flotante. “Seis de ellos desaparecidos”, dijo sobre su esposa, su hija y cuatro nietos, que aún no fueron localizados.

Phillips anunció una investigación que abarca irregularidades en la fuerza policial, la fuerza de defensa y el departamento de administración marítima. “Donde se establezca negligencia, mala conducta o delito penal, los responsables enfrentarán todo el peso de la ley”, advirtió.