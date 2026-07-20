Entrada gratuita: Tercera versión del Premio Cultura Científica premiará los mejores libros y podcasts del año

El próximo jueves 6 de agosto se realizará la ceremonia de la tercera edición del Premio Cultura Científica, reconocimiento organizado por el Centro de Comunicación de las Ciencias y Ediciones Autónoma —ambos de la Universidad Autónoma de Chile— instancia que busca visibilizar y reconocer obras de divulgación científica en el país.

La jornada —que se llevará a cabo en el campus Providencia— comenzará con una alfombra roja desde las 18:00 horas, mientras la ceremonia iniciará a las 19:00. La entrada es completamente gratuita, previa inscripción (formulario). Además, la ceremonia será transmitida por el canal de YouTube de CNN Chile.

Este año, el Premio contempla tres categorías: libro de divulgación científica infantil/juvenil (25 nominados), libro de divulgación científica para adulto (20 nominados) y pódcast de cultura científica (23 nominados), alcanzando una cifra récord de 68 obras nominadas, lo que representa un incremento significativo respecto de las 49 obras que compitieron el año pasado.

Las postulaciones provienen de 36 editoriales de todo el país y entre los temas más frecuentes, destacan la biodiversidad, la astronomía, la educación, el medioambiente y la sociedad, reflejo del interés creciente de autores y comunicadores por acercar la ciencia a la ciudadanía desde múltiples disciplinas.

“Lo que buscamos con este premio es dar visibilidad a quienes dedican su trabajo a acercar la ciencia a la ciudadanía. No solo reconocemos las obras, sino también a los equipos completos que hay detrás de cada libro y cada podcast. Junto a Ediciones Autónoma, creemos que este tipo de iniciativas son fundamentales para construir una cultura científica sólida en Chile”, señaló la directora del Centro de Comunicación de las Ciencias, Dinka Acevedo.

Cabe recordar que el Premio Cultura Científica 2026 es patrocinado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, el Museo Interactivo Mirador (MIM), la Cátedra UNESCO Educación Científica para la Ciudadanía, Ibby Chile y Puerto de Ideas.