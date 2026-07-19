Alcaldesa Karina Delfino y rechazo a propuesta por contribuciones: “No es justo que no pague alguien que puede pagar”

La alcaldesa de Quinta Normal y vicepresidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), Karina Delfino, expresó su profunda molestia ante la falta de acuerdo con el Gobierno en torno al debate por la exención del pago de contribuciones. Durante su entrevista en CNN Chile, la autoridad y militante del Partido Socialista (PS) cuestionó duramente que la medida impulsada por el Ejecutivo se aplique de manera universal y no focalizada, beneficiando económicamente a sectores de altos ingresos. “No es justo que no pague alguien que puede pagar”, enfatizó la jefa comunal, apuntando a que figuras públicas como ministros de Estado, parlamentarios y grandes empresarios quedarán exentos de este tributo si no se establecen límites.

Delfino detalló que la propuesta transversal presentada por los jefes comunales al Gobierno buscaba establecer un corte basado en las remuneraciones y el avalúo fiscal de las propiedades, fijando un tope salarial de tres millones de pesos para eximir del cobro. Según explicó la alcaldesa de Quinta Normal, la recaudación de estos dineros es un pilar vital para la redistribución hacia los municipios más vulnerables (para mayor información sobre el financiamiento local, revisar los reportes de Radio Biobío). “El Estado chileno necesita más recursos para hacer más cosas de beneficio público, y esos recursos tienen que provenir de las personas que pueden contribuir”, argumentó la vicepresidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) ante las cámaras.

En un segundo ámbito de la contingencia, la jefa comunal abordó el complejo escenario económico del país y los alcances que tendrá la denominada Mega Reforma tributaria, mostrando una evidente preocupación por las cifras de empleo. Para la militante del Partido Socialista (PS), la administración central tiene la obligación de enfocarse en resolver las urgencias tangibles de la ciudadanía, especialmente frente a un escenario con casi un millón de desempleados a nivel nacional que afecta principalmente a mujeres y jóvenes. “No podemos solamente oponernos, sino que también proponer, porque hoy día hay problemas profundos que no se han resuelto en materia de seguridad y se está generando un problema muy complejo en términos de empleo”, señaló Delfino.

Para cerrar su análisis, la alcaldesa de Quinta Normal hizo un llamado a repensar de manera urgente la estrategia de desarrollo del país, apostando por la inversión en innovación tecnológica y el cambio de la matriz productiva. Delfino fue crítica con la postura de la clase política frente al estancamiento económico y advirtió sobre las limitantes de las actuales propuestas gubernamentales. “Hace muchos años ya que Chile dejó de crecer, y solamente con la estrategia que se está pensando no se va a lograr un crecimiento adecuado para generar mayor empleo”, concluyó la autoridad municipal.