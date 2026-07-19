¿Dónde y cuándo es el próximo Mundial?

Con la consagración de España como campeona del Mundial 2026, el fútbol ya comienza a mirar hacia la próxima Copa del Mundo, que se disputará en 2030 y tendrá como sedes a España, Portugal y Marruecos, además de partidos inaugurales en Uruguay, Argentina y Paraguay.
Aunque la FIFA aún no confirma el calendario oficial, el torneo se celebrará durante el verano del hemisferio norte.
Dónde se juega el Mundial 2030
Si ya este Mundial marcó un hito en la historia al ser el primero en disputarse en tres países diferentes (Estados Unidos, México y Canadá), el Mundial 2030 irá un paso más allá, ya que será organizado en tres continentes distintos y con seis países como anfitriones.
España, Marruecos y Portugal serán los principales acogedores de la competencia, repartiéndose casi la totalidad de los partidos que se disputarán.
A su vez, Argentina, Uruguay y Paraguay serán anfitriones de, como se ha confirmado hasta el momento, un partido cada uno. Esto se debe a que se cumplen 100 años del primer Mundial, Uruguay 1930, donde además salieron campeones.
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