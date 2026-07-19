Temporal: 1.141 clientes permanecen sin suministro eléctrico en la región Metropolitana

El temporal que afectó a gran parte del país continúa dejando diversas afectaciones, entre ellas interrupciones en el suministro eléctrico.
En ese contexto, Enel informó que, hasta las 18:45 horas de este domingo 19 de mayo, un total de 1.141 clientes permanecían sin servicio eléctrico en la región Metropolitana.
Desde la empresa detallaron que los casos se concentran principalmente en las comunas de Lampa y Maipú, donde aseguran desde la empresa “los equipos técnicos están trabajando para recuperar el suministro”.
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