Gobierno decreta tres días de duelo por fallecimiento del Cabo Marco Javier Cosme

El Ministerio del Interior confirmó este sábado que se decretaron tres días de duelo nacional por la muerte del Cabo 1° Marco Javier Cosme, quien falleció este sábado luego de sufrir un disparo en la cara en el marco de un procedimiento policial en Valdivia para dar con el asesino del cabo Naín.

A través de una publicación en el Diario Oficial, el Gobierno informó que los tres días de duelo nacional están fijados para el 18, 19 y 20 de julio, en homenaje al fallecido funcionario.

El decreto implica que durante esos días la bandera nacional esté izada a media asta en las inmediaciones de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, al igual que en oficinas y reparticiones públicas, unidades de las Fuerzas Armadas, Carabineros y de la Policía de Investigaciones. Incluso, se suspenderán los actos oficial del Gobierno que tengan carácter festivo.

El deceso fue confirmado por el General Director de Carabineros, Marcelo Araya, asegurando que “para la institución, para la familia del carabinero y para todo el país es un día triste, un día muy lamentable”.