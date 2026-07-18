Alcalde de Salamanca acusa nulo apoyo del Ejecutivo por sistema frontal: “El gobierno no ha estado presente y no ha movido un saco de arena”

Una compleja situación se vive en la comuna de Salamanca producto del intenso sistema frontal que ha azotado la zona durante las últimas jornadas. Las precipitaciones han dejado calles anegadas y sectores inundados, lo que motivó la rápida evacuación de los vecinos afectados. En medio de esta emergencia climática, el alcalde de Salamanca, Carlos Lillo, lanzó duras críticas al Gobierno por la falta de asistencia estatal para hacer frente a la catástrofe que afecta a los habitantes.
La autoridad comunal acusó que, pese a ser la zona de la provincia del Choapa que ha registrado la mayor cantidad de agua caída, el despliegue a nivel central ha sido inexistente. “Lamentablemente, y esto tengo que ser bastante honesto, de gobierno no hemos recibido ayuda”, fustigó el alcalde Lillo. En esa misma línea, el jefe comunal profundizó en su reclamo asegurando de manera tajante que “el gobierno no ha estado presente y no ha movido un saco de arena en la comuna de Salamanca”.
El malestar del edil se intensificó al referirse a los compromisos de despliegue logístico que, según su versión de los hechos, no se concretaron durante la mañana. “Me habían informado que iban a llegar militares a apoyar diferentes labores a esto de las 7, 8 de la mañana. A la fecha nada de nada”, expuso la autoridad local. Asimismo, exigió acciones directas y operativas en el territorio afectado: “Necesitamos manos, no necesitamos personas que se vengan a instalar a una mesa a levantar información”.
En paralelo a los cuestionamientos políticos hacia la administración central, la situación climática y operativa en la comuna es de extrema urgencia. El alcalde detalló la magnitud del evento meteorológico señalando que “han caído en menos de 48 horas más de 230 milímetros, eso supera incluso lo que cae en un año normal”. Esta inusual e intensa cantidad de agua provocó rápidas inundaciones en el sector del Bypass, obligando a decretar alerta roja comunal y a desplegar de manera urgente a los equipos locales.
Ante el crítico escenario, la máxima autoridad de Salamanca valoró exclusivamente el trabajo en terreno de los funcionarios municipales, Bomberos y Carabineros, quienes han estado a cargo de despejar las rutas y trasladar a los damnificados a zonas seguras. Actualmente, más de 100 personas se encuentran resguardadas en los dos recintos habilitados como albergues: el Liceo Bicentenario de Excelencia y la Iglesia Mormona. “Vamos a seguir trabajando a no bajarle el perfil a lo que está pasando. Estamos en alerta roja, emergencia”, concluyó el alcalde.
Lo más leído
- Sistema frontal: Gobierno suspende clases este lunes en Coquimbo, Valparaíso continental y provincia de Huasco
- España vs. Argentina por la final del Mundial 2026: Hora y dónde ver en vivo
- Sistema frontal deja 4 fallecidos, 14 lesionados y más de 16 mil personas aisladas
- Temporal: 5.060 clientes se encuentran sin suministro eléctrico en la región Metropolitana
- Suman 24: Seremi de Hacienda en Arica Y Parinacota presentó su renuncia