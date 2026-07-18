Temporal: 5.060 clientes se encuentran sin suministro eléctrico en la región Metropolitana

El sistema frontal que afecta a 10 regiones del país continúa dejando diversas afectaciones, entre ellas interrupciones en el suministro eléctrico.

En ese contexto, Enel informó que, hasta las 18:45 horas de este sábado, un total de 5.060 clientes permanecían sin servicio eléctrico en la capital en la región Metropolitana.

Desde la empresa detallaron que “los casos se concentran principalmente en las comunas de Ñuñoa, Quilicura y Maipú, donde los equipos técnicos están trabajando para recuperar el suministro”.

Asimismo, la distribuidora aseguró que sus cuadrillas continúan desplegadas en terreno con el objetivo de restablecer el servicio en las zonas afectadas.