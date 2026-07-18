¿Fin a la adicción a las redes sociales?: Avanza proyecto de ley que regula el acceso de menores a plataformas digitales

En el marco del debate sobre la salud mental infantil y la seguridad en línea, la Comisión de Futuro, Ciencias, Tecnologías, Conocimiento e Innovación de la Cámara de Diputados, aprobó en general tres proyectos de ley orientados a fortalecer la protección de niños, niñas y adolescentes (NNA) en los entornos digitales.

La iniciativa plantea incorporar normas de seguridad frente a los riesgos asociados al uso de plataformas digitales y redes sociales, desde instalar regulaciones según el tipo de entorno digital hasta aplicar mandatos constitucionales para proteger la actividad cerebral de los menores.

Los tres pilares fundamentales del proyecto

La propuesta se basa en tres mociones parlamentarias:

Prevención de la adicción (Boletín 18246): Establece normas diferenciadas según las características de cada plataforma para evitar el uso compulsivo de redes sociales.

Responsabilidad Algorítmica y Protección Digital (Boletín 18318): Crea un estatuto constitucional con tal de resguardar la actividad cerebral y los derechos humanos en entornos digitales.

Marco integral y fiscalización (Boletín 18224): Busca que las empresas verifiquen con efectividad la edad de sus usuarios y prohíbe los diseños de interfaz adictivos para menores. Además, exige la entrega de reportes periódicos de riesgos, con tal de fijar sanciones por incumplimientos. Asimismo, fortalece la responsabilidad de los cuidadores e integra la alfabetización digital como medida de formación y prevención.

¿Quién fiscalizará?

Durante el debate, los parlamentarios coincidieron en la urgencia de la norma, pero abrieron la interrogante de cuáles serán las herramientas de fiscalización “que permitirán asegurar el cumplimiento efectivo de la futura normativa”.

El Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, participó de la instancia y recomendó que las exigencias de “debida diligencia” abarquen desde el diseño hasta la distribución de las aplicaciones. Además, propuso que estas medidas se vinculen con la nueva Agencia de Protección de Datos Personales y junto con evaluar la creación de una entidad especializada para “supervisar estas materias”.

Por su parte, Rodrigo Torres, cofundador y COO de Muud, apuntó a que el verdadero desafío social en la era de la inteligencia artificial no es solo técnico, sino que requiere incorporar la educación socioemocional para fortalecer las “habilidades humanas” frente al avance de las tecnologías.