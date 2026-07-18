Suman 24: Seremi de Hacienda en Arica Y Parinacota presentó su renuncia

A través de un comunicado, se dio a conocer que el Secretario Regional Ministerial (seremi) de Hacienda en la región de Arica y Parinacota presentó su renuncia voluntaria.

“Informamos que Marcelo Vergara Albarracín, Secretario Regional del Ministerio de Hacienda en la Región de Arica y Parinacota, presentó su renuncia voluntaria al cargo hoy, 17 de julio”.

“Las autoridades del Ministerio de Hacienda le agradecen el trabajo realizado en nuestra cartera y le desean éxito en sus nuevos proyectos”, declararon.

De la misma forma, presentaron a Romina Cifuentes, seremi de Economía, Fomento y Turismo de la misma región, como subrogante.

Con este hito, el Ejecutivo suma un total de 24 renuncias de seremis en lo que va de la administración del presidente José Antonio Kast..