¿Cómo encontrar albergues habilitados por el sistema frontal? Revisa el mapa oficial acá

La Infraestructura de Datos Geoespaciales (IDE Chile), del Ministerio de Bienes Nacionales, mantiene habilitada una plataforma digital que permite ubicar los albergues habilitados para personas en situación de calle, personas damnificadas y animales, ante las fuertes lluvias y vientos que han azotado a gran parte del país.
¿Cómo revisar el mapa?
- Primero, debe ingresar al Visor de Emergencia Meteorológica 2026, haciendo clic aquí.
- Una vez dentro de la plataforma, diríjase al menú ubicado en la parte inferior de la pantalla y seleccione la opción “Apoyo Ciudadano“. En esta sección se desplegarán los catastros específicos tanto de albergues para personas como para animales.
- Luego, arrastre el mapa o utiliza el visor ubicado al costado derecho de la página para encontrar los albergues disponibles.
Los íconos de color celeste corresponden a los albergues para mascotas, mientras que los de color naranja identifican a los destinados a personas. Al seleccionar cualquiera de ellos, el sistema mostrará una ficha técnica con detalles del recinto.
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