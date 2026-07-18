Mbappé supera a Messi en la carrera por ser el máximo goleador del Mundial 2026

Kylian Mbappé anotó en el inicio del segundo tiempo frente a su rival Inglaterra, dejando el tablero 3-4 en Miami, en el duelo por el tercer lugar de la Copa del Mundo 2026.

Con el gol, Mbappé llegó a diez conquistas en la máxima cita planetaria, con dos más que Lionel Messi en la pelea por la Bota de Oro.

Cabe recordar, que Messi todavía tiene la gran final ante España por delante, por lo que podría seguir en la lucha por la Bota de Oro.