“Habría sido más republicano decirlo ahí”: Lagos Weber critica que Kast no anunciara aumento del endeudamiento en Cuenta Pública

El exsenador del Partido por la Democracia (PPD), Ricardo Lagos Weber, criticó este miércoles el proyecto de ley que el Gobierno ingresó al Congreso para aumentar el endeudamiento fiscal en hasta US$ 6.200 millones durante 2026.

En conversación con Hoy es Noticia, el exlegislador enfatizó que “habría sido bueno que el Presidente de la República el día lunes en la Cuenta Pública hubiera dicho que iban a endeudarse más, y no que esperaran después en Cerro Castillo en la tarde para hacer ese anuncio. Habría sido bastante más republicano decirlo ahí“.

#HoyEsNoticiaCNN | Ricardo Lagos Weber, exsenador PPD: “Habría sido bueno que Kast en la Cuenta Pública hubiera dicho que iban a endeudarse más. Hubiera sido bastante más republicano decirlo ahí. Nadie se puede olvidar o pasar por alto que va a pedir US$6.200 millones”… pic.twitter.com/WQDSxqwkfS — CNN Chile (@CNNChile) June 3, 2026

Al ser consultado sobre si fue una decisión “deliberada” el que el anuncio no se haya hecho en la primera Cuenta Pública del presidente José Antonio Kast, respondió: “A nadie se le puede olvidar o pasar por alto que va a pedir US$6.200 millones en un país como el nuestro“.

Asimismo, criticó una actitud contradictoria en el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz: “No calza bien que lo que está haciendo el ministro Quiroz sea, por una parte, decir ‘no hay plata, me voy a endeudar’, que es cosa que él dijo que no se iba a hacer”.

Lagos Weber advirtió que, en caso de que se apruebe el endeudamiento solicitado por el Gobierno —con el que el país llegaría a una deuda del 44,8% del PIB (muy cerca del límite del 45% del PIB)—, “va a aumentar el riesgo del país”.

“Va a aumentar el riesgo del país, van a aumentar los intereses del servicio público en la deuda. No digo que uno no pueda recurrir al endeudamiento; es una herramienta. La pregunta es: ¿hay otras herramientas? Y más importante: ¿es necesario rebajar los impuestos? ¿Estamos claros de que el rendimiento que espera el gobierno, que va a tener el mayor crecimiento a partir de 4 o 5 años más, va a compensar esa rebaja?”, cuestionó.

Agregó: “No es que el endeudamiento sea el demonio, es que, tú ves, hay otras herramientas a las cuales podemos echar mano y, muy importante, hay unas propuestas que tal vez no son las más indicadas para el momento que estamos viviendo“.

Acusa que el Gobierno “no anda buscando un acuerdo”

El militante del PPD también se refirió al llamado al diálogo con la oposición que hizo el Ejecutivo en su Cuenta Pública para sacar adelante el Plan de Reconstrucción Nacional.

“Me sorprendió que el presidente Kast, antes de la Cuenta Pública, hizo un recorrido por algunos medios de comunicación dando entrevistas y señaló, respecto al proyecto de reconstrucción: ‘Bueno, si se gana por un voto, se gana por un voto’. Eso no es un llamado a confluir, a converger (…) o sea, no andan buscando un acuerdo“, indicó.

#HoyEsNoticiaCNN | Ricardo Lagos Weber, exsenador PPD: “Habría sido bueno que Kast en la Cuenta Pública hubiera dicho que iban a endeudarse más. Hubiera sido bastante más republicano decirlo ahí. Nadie se puede olvidar o pasar por alto que va a pedir US$6.200 millones”… pic.twitter.com/WQDSxqwkfS — CNN Chile (@CNNChile) June 3, 2026

Respecto a la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, descartó que esta fuera a afectar el diálogo con la oposición debido a que “no hay ni mérito para eso”, ante el llamado de distintas figuras del oficialismo para desistir de aquello.

“Cuando el ministro Alvarado, que es una persona bien dialogante, como García Ruminot en esto, pero igual en una entrevista hace como cuatro semanas dijo que esperaba que el socialismo democrático se sacara el tutelaje que tiene sobre nosotros el Frente Amplio y el Partido Comunista, no ayuda a conversar“, enfatizó.

En esa línea, analizó que “las señales son ‘polaricemos’. Hay un sector del gobierno que dice ‘esta es mi agenda, de aquí no me mueven'”.

Ejemplificó esto con el retiro del respaldo a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet para dirigir la Organización de las Naciones Unidas (ONU), lo que calificó como “una señal de animosidad”.

#HoyEsNoticiaCNN | Ricardo Lagos Weber, exsenador PPD, por el no apoyo a Bachelet “Fue una señal innecesaria. Pudieron apoyar de brazos caídos”@matiburgos

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Además, abordó el aumento de aranceles del 12,5% al país anunciado por el presidente Donald Trump y las declaraciones de Quiroz respecto a que negociarán para rebajarlo: “Vamos a ir a negociar con Estados Unidos, que es un país poderoso, y además con un líder que es complejo de descifrar a ratos, y con él vamos a ir a conversar; pero con la oposición chilena no se puede conversar. Me parece que es como reflejarse de cuerpo entero de que no tienen voluntad de conversar“.

Cerró con que “yo a un gobierno que lleva casi 70 días, en el cual tuve un ajuste de gabinete histórico, yo sería un poco más pelota al piso; más adelante, veo cómo procedo, pero ahora el objeto es el acuerdo y no pasar la aplanadora”.