Alejandra Mizala, rectora electa de la U. de Chile: “Las tomas no son el mecanismo más adecuado para poner temas que se quieren conversar y tienen efectos negativos”

En su primera entrevista, la rectora electa de la Universidad de Chile, Alejandra Mizala, abordó en CNN Prime los lineamientos que pretende implementar durante su gestión en la Casa de Bello, así como también la contingencia nacional.

En ese contexto, señaló que el proyecto que busca impulsar en la casa de estudios está relacionado con promover una formación mucho más flexible, con el objetivo de fortalecer el pregrado y el posgrado, además de avanzar en materia de infraestructura.

#CNNPrime | Alejandra Mizala, rectora electa de la U. Chile: “Vamos a hacer una inversión de 100 mil millones de pesos en los próximos cuatro años en infraestructura”@tv_monica

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Respecto de las medidas de recorte presupuestario impulsadas por el Ejecutivo en ciencia y cultura, expresó que estas son complejas, especialmente en lo que respecta a las becas nacionales. Como efecto de estos lineamientos, sostuvo que “programas de doctorado no tienen suficiente estudiante financiado”.

En esa línea, subrayó que la inversión en cultura es fundamental para contar con un país desarrollado.

“No podemos solamente funcionar con lo que es productivo solamente. La cultura abre las mentes de las personas, genera pensamiento crítico”, enfatizó.

#CNNPrime | Alejandra Mizala, rectora electa de la U. Chile, por recortes en ciencia y cultura: “Son complicado los recortes. Es complicados cuando no tienes suficientes becas de doctorado. porque los doctores son los futuros investigadores, futuros científicos”@tv_monica… pic.twitter.com/CW8YN8RmZS — CNN Chile (@CNNChile) June 4, 2026

“Las tomas no son el mecanismo más adecuado para poner temas que se quieren conversar”

Consultada por la periodista Mónica Rincón respecto de su postura frente a las tomas, Mizala respondió: “No son el mecanismo más adecuado para poner temas que se quieren conversar” y remarcó que estas acciones no son una salida como herramienta de presión y que, además, terminan jugando en contra de las demandas que tiene el estudiantado.

“En vez de favorecer que uno tenga una buena disposición respecto de conversar esas demandas, al final no lo favorecen. Tiene efectos bien negativos, sobre todo para los estudiantes más vulnerables, ya sea por nivel socioeconómico, porque no tienen espacio para estudiar en sus casas, o porque son neurodivergentes y, por tanto, necesitan mucho más apoyo. Tiene efectos sobre los estudiantes y también sobre los académicos, que ven discontinuado su ingreso a sus lugares de trabajo. Las tomas no son el mecanismo, lo he dicho abiertamente, y con los estudiantes creo que tenemos que conversar hasta convencernos juntos de que, efectivamente, no es la forma más adecuada de presentar un petitorio respecto de cualquier cosa”, profundizó.

En paralelo, sobre la movilización convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), comentó: “Lo primero es solidarizar con los estudiantes” y señaló que jóvenes de la Universidad de Chile debieron ser trasladados a la ex Posta Central tras resultar lesionados.

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