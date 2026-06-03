“¿Dónde estuvieron los últimos cuatro años?”: Diputado Kast Adriasola cuestiona convocatoria de la Confech y acusa “conveniencia política”

El diputado del Partido Republicano e hijo del presidente, José Antonio Kast Adriasola, criticó este miércoles las manifestaciones que convocó la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech).

A través de Instagram, el parlamentario arremetió contra los manifestantes.

“¿Dónde estuvieron los últimos cuatro años? Esa es la pregunta que ningún estudiante que marchó hoy día te va a poder responder. Cuatro años aguantando la crisis en educación sin una sola marcha y hoy día reaparecen. No engañan a nadie y nadie les cree”, compartió.

Asimismo, aseguró que “esto no es un interés por la educación, no le interesan sus compañeros, esto es pura conveniencia política. No son más que la caja de resonancia de los peones de la izquierda radical“.

Agregó que “a los que hoy día están marchando no les interesa nada la educación, lo único que les interesa es obstruir”.

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Entre los hechos que marcaron la jornada de manifestaciones convocadas por la Confech, una estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile resultó herida con múltiples fracturas en el rostro, según informó T13.

La universitaria debió ser trasladada hasta la ex Posta Central, donde fue intervenida quirúrgicamente, de acuerdo con antecedentes preliminares difundidos por el citado medio.

A esto también se le suma el cruce entre la Confech y la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana, luego de que la organización estudiantil acusara que esta le “rechazó el recorrido que solicitamos para la movilización de este 3 de junio, modificándolo para impedir nuestro paso por La Moneda”.

Ante esto, el delegado presidencial de la RM, Germán Codina, aseguró que “es totalmente falso que se les haya negado la posibilidad de desarrollar esta actividad”.