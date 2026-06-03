“No se descarta nada”: Rectora electa de la U. de Chile espera informe sobre Azul Azul y abre la puerta a quitar el nombre y los emblemas

En su primera entrevista tras resultar electa como rectora de la Universidad de Chile, Alejandra Mizala abordó en CNN Prime la relación entre la Casa de Bello y Azul Azul.

Consultada por la periodista Mónica Rincón respecto de si tiene conocimiento sobre quién es el dueño del club deportivo, aclaró: “No lo sabemos. La rectora (Rosa Devés) también lo ha dicho. Lo que se hizo fue pedir un informe en derecho a una oficina de abogados para tener muy buena información sobre cuáles son las formas en que la universidad se puede mover”.

A su juicio, ha existido una “falta de transparencia” y consideró pertinente que el convenio entre la casa de estudios y Azul Azul sea revisado. Respecto de este punto, aseguró que no existen divisiones al interior de la universidad.

Esto, enfatizó, tiene como objetivo “asegurar que se cumpla el espíritu original del convenio, que era resguardar los valores y los emblemas de la universidad. Hay un capítulo que dice que serán protegidos”.

Al ser consultada sobre si, ante la situación actual que enfrenta el club deportivo, están analizando adoptar medidas más drásticas, adelantó que “habrá que esperar este informe en derecho, pero habrá que tomar decisiones“.

Sobre la posibilidad de quitar el nombre de la Universidad de Chile o prohibir el uso de sus emblemas, señaló que “no se descarta nada, pero es bien importante tener un respaldo muy jurídico para tomar decisiones“.

Asimismo, concluyó que “sin duda sería preocupante” que el empresario Michael Clark resultara sancionado en el marco de las investigaciones relacionadas con el caso Sartor por eventuales delitos de negociación incompatible, administración desleal, fraude a la Ley de Mercado de Valores y omisión de una Oferta Pública de Adquisición (OPA).