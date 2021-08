Confusión ha causado la nueva Ley de Alcoholes, que entró en vigencia el pasado viernes 6 de agosto, luego que Carabineros y personal de fiscalización comenzara a prohibir que familias con menores de 18 años asistieran a locales comerciales que, además de tener patente de restaurante, también tienen de bar o cabaré.

La situación causó molestia en el rubro gastronómico y la comunidad, sin embargo, con el paso de los días ciertas dudas se fueron aclarando hasta que definitivamente, tanto el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda), como también uno de los autores de la iniciativa, salieron a explicar el escrito y derribar algunos mitos.

Leer también: Diputada Sepúlveda ofició al Minsal por muerte de mujer en Palmilla: Denuncia que ocurrió tras dosis de refuerzo

¿Qué dice la ley?

La polémica en torno a la nueva Ley de Alcoholes está relacionada con el artículo 29 de la normativa, el que fue modificado, al igual que otros, con el fin de endurecer las exigencias sobre la venta legal de este tipo de bebidas.

El Congreso modificó la parte que decía “prohíbese el ingreso de menores de dieciocho años a los cabarés, cantinas, bares y tabernas, y el ingreso de menores de dieciséis años a discotecas”, cambiándolo por lo siguiente: “prohíbese el ingreso de menores de dieciocho años a los cabarés, cantinas, bares y tabernas. Prohíbese, asimismo, el ingreso de menores de dieciocho años a las discotecas cuando en ellas se expendan bebidas alcohólicas”.

No obstante, la confusión llegó cuando fiscalizadores interpretaron que un local con patente de restaurante –la cual no es mencionada en los incisos – no podía admitir a menores de edad con sus respectivas familias, debido a que el recinto también contaba con alguna de las patentes sí descritas en el artículo.

Con ello se entendió que los hijos no podían ingresar a un restaurante, porque el lugar además contaba con el permiso para funcionar como cabaré o bar. Sin embargo, esto fue descartado por la autoridad.

Leer también: San Ramón: Dictan cautelar de prohibición de enajenar casa del ex alcalde Miguel Ángel Aguilera

La aclaración

Carlos Charme, director nacional del Senda, aclaró a CHV Noticias y CNN Chile que “si antes podía funcionar el restorán además con la patente de cabaré y podían ingresar menores, hoy día no hubo ningún cambio en ese sentido”.

“El único cambio que hubo es que a toda persona que va a ingresar a una cantina, cabaré, bar y taberna, se le debe exigir el carnet de identidad”, agregó.

Por su parte, el senador y coautor de la ley Guido Girardi sostuvo que “la interpretación que ha generado la polémica es un error de interpretación de Carabineros (…) como lo ha señalado el Senda y el propio Gobierno”.

“Lo único que cambia es que ahora a los menores de 18 años y no de 16, se les prohíbe ingresar a las discotecas. El resto es igual y por lo tanto cometieron un error”, sentenció.

Desde el Senda indicaron que ya están impartiendo capacitaciones a Carabineros, inspectores y todos quienes tengan la facultad de fiscalizar la nueva Ley de Alcoholes para evitar nuevas confusiones.

Proyectos para especificar la norma

Pese a la aclaración que han hecho distintas autoridades, diputados de oposición y de la Unión Demócrata Independiente (UDI) anunciaron proyectos de ley para especificar el controversial artículo.

El texto firmado por Alejandro Bernales, Daniella Cicardini, Marcelo Díaz, Maya Fernández, Jaime Naranjo, Francisco Undurraga y Gonzalo Winter propone un nuevo inciso que dice: “no obstante, se permitirá el ingreso de menores de edad cuando estos concurran a almorzar o a comer, acompañados de sus padres o mayores de edad, a los recintos destinados a comedores”.

Por su parte, el documento de los oficialistas propone que se agregue que “no será necesario exigir la cédula de identidad u otro documento de identificación a quien evidentemente sea mayor de dieciocho años. Se considerará como evidente, aquellas características físicas de una persona, que sean tan claras y patentes, que no puedan ser puestas en duda o negada su mayoría de edad”.

Además, introduce otro inciso que dicta que “los establecimientos que, teniendo patente de restaurante, además tuvieren alguna de las patentes mencionadas en el inciso primero de este artículo, podrán permitir el ingreso de menores de dieciocho años“.

En tanto, el diputado de Renovación Nacional (RN) Tomás Fuentes reiteró que en la actual normativa “no hay ninguna modificación respecto de otras patentes de alcohol, por lo que la confusión que se ha generado solo se debe a una equívoca interpretación de la autoridad sanitaria“. Sin embargo, solicitó “a la Contraloría que se pronuncie al respecto“.

Otros aspectos de la ley