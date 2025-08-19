Kast dice que Jara “va a tener que responder por qué lleva a Daniel Jadue dentro de la lista” parlamentaria

El candidato republicano también dijo que hay "señales claras" en que en la lista parlamentaria del oficialismo lleven a Jadue, "que es una persona que está siendo solicitada su formalización por la Fiscalía y no por temas menores, sino que están pidiendo 18 años".

“Jara hoy día va a tener que responder por qué lleva a Jadue dentro de sus listas”.

Con esas palabras, José Antonio Kast habló sobre la lista parlamentaria del oficialismo, que incluye al exalcalde como candidato para el Distrito 9.

La noche del lunes, se oficializó que Jadue será una de las cartas del Partido Comunista para optar por un cupo en la Cámara de Diputadas y Diputados, situación que ocurre en medio de la investigación de la Fiscalía por el Caso Farmacias Populares.

El ente persecutor presentó una acusación por los delitos de fraude al fisco, estafa, cohecho y delito concursal, por los cuales pidió una pena de 18 años de prisión.

Bajo ese contexto, es que el candidato del Partido Republicano cuestionó la decisión del oficialismo y dijo en T13 Radio que hay “señales claras cuando uno ve que en las listas del Gobierno llevan de candidato a Daniel Jadue, que es una persona que está siendo solicitada su formalización por la Fiscalía y no por temas menores, sino que están pidiendo 18 años”.

“Que la fiscalía lo acuse de fraude al fisco, de estafa, de cohecho, que estén solicitando 18 años no es menor, quiere decir que hay antecedentes suficientes para que una persona como Jadue no se hubiese presentado como candidato, y menos que lo hubiese apoyado el mismo partido de la candidata de gobierno”, subrayó.

Consultado sobre que Jeannette Jara no incluirá el aborto legal en su programa de Gobierno -debido a las diferencias con la DC-, Kast dijo que la candidata “hoy día va a tener que responder por qué lleva a Jadue dentro de sus listas”.

“En el caso nuestro, efectivamente, hemos sido muy claros. Nosotros estamos mirando hoy día cuáles son las urgencias sociales, cuáles son las emergencias que vive Chile, y en esto no nos vamos a perder. No vamos a entrar en ningún debate que nos distraiga de las urgencias, de recuperar la seguridad, de recuperar la economía, de recuperar el desastre social, urbano que se ha generado en Chile”, complementó.

Kast afirmó que “no hay tiempo en cuatro años para entrar en esos debates. Todo el mundo sabe cómo pienso, no he cambiado, pero tengo claro que en estos cuatro años esos temas no se van a discutir”.